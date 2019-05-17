Değnekleri ile taraftarın üstüne yürüdü
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçında Fenerbahçe Beko ile Andolu Efes karşı karşıya geldi. Maçtan Anadolu Efes 92-73 üstün ayıralarak adını finale yazdırdı.
Karşılaşmanın bitimine 3 dakika 26 saniye kala taraftarlardan biri sakat olan ve koltuk değnekleri ile maçı kenarda izleyen Lauvergne’ye laf attı.
Buna önce Fenerbahçe Beko oyuncusu Datoma isyan etti daha sonra Lauvergne tribünün üzerine yürüdü.
Araya Datome ve diğer oyuncular girerken bağıran taraftarın üzerine diğer Fenerbahçeliler yürüdü. Tribünü güvenlik, saha içini de Cenk Renda ve diğer basketbolcular sakinleştirdi.
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