ÖZEL | Joffrey Lauvergne'e ne oldu? İşte o gerçek...
Fenerbahçe Beko'da THY EuroLeague Final Four'unda Anadolu Efes'le oynanan yarı final maçının son anlarında, karşılaşmayı izlemek için koltuk değnekleriyle Fernando Buesa'ya gelen Joffrey Lauvergne, sarı lacivertli tribünlerden tepki gördü.
Daha sonra araya giren takım arkadaşları sayesinde olay büyümeden önüne geçildi.
Sakatlığı başladıktan sonraki dönemde 2-3 hafta içerisinde takıma katılacağı tahmin edilen Fransız yıldız, bir türlü parkelere dönememişti. Bunun sebebi uzun süre ortaya çıkmamıştı. Ancak Lauvergne'in, elinde olmayan sebeplerden sahada bulunamadığı biliniyor.
Bu durumun nedenini ise şöyle açıklamak mümkün... Sağ ayağından bir sakatlık yaşayan Lauvergne, ne zaman toplu antrenmanlara başlamaya çalışsa, sakatlığı nüksediyor. Yani Fransız oyuncunun sahaya dönmesini de, ayağındaki bu durum engelliyor. O yüzden de Lauvergne, sakatlığının üzerinden çok uzun zaman geçmiş olmasına rağmen bir türlü takıma katılamadı.
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