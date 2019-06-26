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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA / Foto: Reuters
26.06.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

David Silva'dan transfer açıklaması! "Gelecek sezon..."

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin İspanyol futbolcusu David Silva, gelecek sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

Silva, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, "Manchester City'deki son sezonum olacak. 10 yıl benim için yeterli. Gelecek yıl, ayrılık için en doğru zaman." ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin kendisine iki yıllık kontrat önerdiğini belirten 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bir senenin yeterli olacağına karar verdim. Buradaki kariyerimi 10 yılda tamamlamış olacağım. Kendimi başka bir kulüpte Manchester City'ye karşı oynarken düşünemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin Valencia ekibinden ayrılarak 2010'da Manchester City'ye transfer olan Silva, takımıyla 4'er Premier Lig ve Lig Kupası ile 2 Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Zinchenko 2024e kadar Manchester Cityde
Zinchenko 2024'e kadar Manchester City'de

David Silvadan transfer açıklaması Gelecek sezon...

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David Silvadan transfer açıklaması Gelecek sezon...

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