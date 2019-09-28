Daum konuÅŸtu! 'TÃ¼rkiye'deki derbi...'

Daum konuÅŸtu! 'Türkiye'deki derbi...'
FenerbahÃ§e'nin eski teknik direktÃ¶rÃ¼ Christoph Daum, SarÄ± Lacivertliler'in bugÃ¼n Galatasaray'la karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± dev derbi Ã¶ncesinde Alman basÄ±nÄ±na Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu. TecrÃ¼beli hoca, ezeli rakiplerin Max Kruse ve Emre Mor transferlerini yorumladÄ±.
FenerbahÃ§e'nin eski teknik direktÃ¶rÃ¼ Christoph Daum, SarÄ± Lacivertliler'in bugÃ¼n Galatasaray'la karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± dev derbi Ã¶ncesinde Alman basÄ±nÄ±na Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu. TecrÃ¼beli hoca, ezeli rakiplerin Max Kruse ve Emre Mor transferlerini yorumladÄ±.
"Max Kruse'nin transferi, FenerbahÃ§e'ye inanÄ±lmaz bir gÃ¼Ã§ kattÄ±. Kendisi, Ã§ok Ã§abuk bir ÅŸekilde takÄ±mÄ±n lider oyuncularÄ±ndan birine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ ve taraftarlarÄ± memnun etti. Åžu anda FenerbahÃ§elilerin tÃ¼mÃ¼; onun azmi, oynama dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi ve son derece sempatik tavÄ±rlarÄ±yla takÄ±m iÃ§in her ÅŸeyini verdiÄŸini hissediyor. O, taraftarlarÄ±n kalbine hitap ediyor. Zaten FenerbahÃ§e de bu duygularÄ± yaÅŸatmak iÃ§in en doÄŸru kulÃ¼p.
FenerbahÃ§e'de oynamak ve uluslararasÄ± arenaya geri dÃ¶nmek Kruse iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir meydan okuma. TÃ¼rkiye'deki pek Ã§ok derbi maÃ§Ä± da Avrupai bir karaktere sahip. DiÄŸer taraftan Emre Mor da Fatih Terim'in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k beklentiler iÃ§inde olduÄŸu bir futbolcu. Galatasaray'Ä±n Emre'ye duyduÄŸu gÃ¼ven, onun daha serbest ve bÃ¼yÃ¼k bir destekle oynamasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor."
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