Daum konuÅŸtu! 'TÃ¼rkiye'deki derbi...'

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
28.09.2019 - 11:26, Son GÃ¼ncelleme:

Daum konuÅŸtu! 'Türkiye'deki derbi...'

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FenerbahÃ§e'nin eski teknik direktÃ¶rÃ¼ Christoph Daum, SarÄ± Lacivertliler'in bugÃ¼n Galatasaray'la karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± dev derbi Ã¶ncesinde Alman basÄ±nÄ±na Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu. TecrÃ¼beli hoca, ezeli rakiplerin Max Kruse ve Emre Mor transferlerini yorumladÄ±.

FenerbahÃ§e'nin eski teknik direktÃ¶rÃ¼ Christoph Daum, SarÄ± Lacivertliler'in bugÃ¼n Galatasaray'la karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± dev derbi Ã¶ncesinde Alman basÄ±nÄ±na Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu. TecrÃ¼beli hoca, ezeli rakiplerin Max Kruse ve Emre Mor transferlerini yorumladÄ±.

"Max Kruse'nin transferi, FenerbahÃ§e'ye inanÄ±lmaz bir gÃ¼Ã§ kattÄ±. Kendisi, Ã§ok Ã§abuk bir ÅŸekilde takÄ±mÄ±n lider oyuncularÄ±ndan birine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ ve taraftarlarÄ± memnun etti. Åžu anda FenerbahÃ§elilerin tÃ¼mÃ¼; onun azmi, oynama dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi ve son derece sempatik tavÄ±rlarÄ±yla takÄ±m iÃ§in her ÅŸeyini verdiÄŸini hissediyor. O, taraftarlarÄ±n kalbine hitap ediyor. Zaten FenerbahÃ§e de bu duygularÄ± yaÅŸatmak iÃ§in en doÄŸru kulÃ¼p.

FenerbahÃ§e'de oynamak ve uluslararasÄ± arenaya geri dÃ¶nmek Kruse iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir meydan okuma. TÃ¼rkiye'deki pek Ã§ok derbi maÃ§Ä± da Avrupai bir karaktere sahip. DiÄŸer taraftan Emre Mor da Fatih Terim'in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k beklentiler iÃ§inde olduÄŸu bir futbolcu. Galatasaray'Ä±n Emre'ye duyduÄŸu gÃ¼ven, onun daha serbest ve bÃ¼yÃ¼k bir destekle oynamasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor."

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Daum konuÅŸtu TÃ¼rkiyedeki derbi...


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