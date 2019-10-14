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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Darüşşafaka'dan Mert Akay açıklaması: "Hayatın olağan akışına aykırı"

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Darüşşafaka'dan Mert Akay açıklaması: "Hayatın olağan akışına aykırı"

Darüşşafaka Spor Kulübü, Mert Akay’ın Sırbistan’ın Dynamic Basketbol takımına transfer olduğuna ilişkin haberler sonrası yeni bir açıklama daha yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Son 4 yılın tamamında Euroleague veya EuroCup organizasyonlarına katılarak tarihi bir şampiyonluk kazanan, Türk Basketbolunun kupalar sahibi 105 yıllık köklü çınarı olan Kulübümüzden forma giyme şansı bulmuş bir oyuncu olan Mert Akay’ın, 5 yıl önce kurulmuş ve ABA 2. Liginde yer alan bir kulübe gitmek istemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu açıktır. Bu durum kulübümüzce söz konusu transferin hukuksuz olmasının yanı sıra 3. bir kulüp tarafından organize edilen muvazaalı (hülle) bir transfer olduğu şüphesini uyandırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Resmi açıklama şöyle;

"1914 yılında “Sporda Fırsat Eşitliği” misyonu ile kurulan, 100 yılı aşkın süredir birçok oyuncuyu ve spor insanını Türk sporuna kazandıran Darüşşafaka Spor Kulübü olarak altyapımızdan yetişen Mert Akay’ın Sırbistan’ın Dynamic Basketbol takımına transfer olduğuna ilişkin haberler sonrası kapsamlı bir basın açıklaması yapmış, altyapıdan yetişen oyunculara yetiştirici kulüplerinin izni olmadan başka bir kulüpte oynama yolunun açılmasının Türk basketboluna büyük zararlar vereceğine ilişkin görüşümüzü paylaşmıştık. Sürecin geldiği nokta itibariyle yeni bir açıklama yapma gerekliliği hasıl olmuştur.

Mert Akay’a her türlü destek verilmiştir.

2014 yılında henüz 14 yaşındayken kulübümüze dahil olan Mert Akay, 5 yıl boyunca Darüşşafaka Spor Kulübü forması taşımış, ve sporcumuz olduğu her dönemde jenerasyonunun milli takımlarına davet edilerek yüzden fazla kez milli formayı giymiştir.

2018 yılında, 18. yaşını dolduracak olması sebebiyle Türkiye Basketbol Federasyonu Sözleşmeli Sporcular Lisans, Tescil ve Transfer Yönergesi gereği Mert Akay ve velileri noter vasıtasıyla sözleşme imzalamaya davet edilmiştir. Fakat Mert Akay ve velileri sporcunun NCAA’de forma giyme hayalini ve bu hayalin gereği olan amatör kalma şartını gerekçe göstererek sözleşmesiz süre almak konusunda özel izin rica etmiş, kulübümüzün de anlayışlı yaklaşımı sonucu TBF sporcuya özel izin vermiştir. Geçtiğimiz sezon oyuncuya verilen süre ve sorumluluk spor kamuoyunun malumudur. Sporcu, gerek Euroleague’de gerek Türkiye Basketbol Ligi’nde, bu sürelerde gösterdiği performansla A Milli Basketbol Takımı’nın aday kadrosuna davet edilmiştir.

Darüşşafaka’dan, Sırbistan 2. Ligindeki takıma gitmek!

Son 4 yılın tamamında Euroleague veya EuroCup organizasyonlarına katılarak tarihi bir şampiyonluk kazanan, Türk Basketbolunun kupalar sahibi 105 yıllık köklü çınarı olan Kulübümüzden forma giyme şansı bulmuş bir oyuncu olan Mert Akay’ın, 5 yıl önce kurulmuş ve ABA 2. Liginde yer alan bir kulübe gitmek istemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu açıktır.

Bu durum kulübümüzce söz konusu transferin hukuksuz olmasının yanı sıra 3. bir kulüp tarafından organize edilen muvazaalı (hülle) bir transfer olduğu şüphesini uyandırmakta, Mert Akay’ın bilinçli veya bilinçsiz olarak, bonservisine sahip olması ile doğrudan veya dolaylı olarak menfaat sağlayacak çıkar grupları ile işbirliği yaptığı hissiyatımızı kuvvetlendirmektedir.

En detayına kadar hesaplanan organize uygulanan bir plan

Sürecin başından beri her adımın bu çıkar organizasyonu tarafından en detaylı şekilde planlanarak uygulandığı geriye dönüp bakıldığında daha net görülmektedir. Süreç boyunca takınılan tavır ve alınan aksiyonlarla, TBF ve FIBA düzenlemelerindeki hukuki boşluklardan yararlanarak, kulübümüz elinde bulunan oynatma haklarının gasp edilmesi amaçlanmış. FIBA’nın hükmedeceği cüzi yetiştirme bedeline kulübümüz mahkum edilmek istenmiştir.

Sosyal medya algı operasyonu

En ince detayına kadar planlanmış bu organize hareketin olmazsa olmazı sayılan sosyal medya ise yine aynı güç odakları tarafindan organize bir şekilde planlanmıştır.

Çeşitli sosyal medya hesapları, belirlenmiş tarihlerde bahsi geçen oyuncu ve söz konusu olay hakkında lehlerine algı yaratmak amacı ile düzenli olarak paylaşımlarda bulunmuş ve yasal süreç manipüle edilerek bilinçli şekilde bilgi kirliliği yaratılmıştır.

Yetiştirme bedeli değil oynatma haklarımızı talep ettik

FIBA’nın tarafımızdan istediği savunmada yetiştirme bedeli talebinin değerlendirilmeksizin, oyuncunun haklarının Kulübümüze iadesi talebimizi açık olarak iletmemize karşın FIBA ilk kararında 15,000 Avro yetiştirme bedeline hükmetmiştir.

Karar, Kulübümüz kadar basketbolda altyapıdan oyuncu yetiştirmenin değerini bilen tüm basketbol camiasını şaşkınlığa uğratmıştır.

105 yıldır çalışanları, tesisleri, destekçileri ve tüm bilgi birikimiyle maddi ve manevi tüm varlıkları ile “sporda fırsat eşitliği” amacıyla harcama yapan, yaptığı harcamaları bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları ile belgeleyen kulübümüz için belirlenen bu yetiştirme bedeli gerçekten oldukça uzak bir meblağdır.

Bu karar emsal olur

FIBA’nın bu kararı 18 yaşına gelen her oyuncunun sözleşme yapmaktan kaçınmasının önünü açarken, kulüplerin altyapı yatırımlarından vazgeçmelerine sebebiyet verecektir.

Kulüp olarak Türk basketbol kulüplerinin altyapıya yatırımını kesmesine sebebiyet verecek bu kararın doğru, mevzuata uygun ve hakkaniyetli olmadığına inanıyoruz. Doğru olmadığını düşündüğümüz bu kararın; misyonumuza zarar vermesini önlemek ve Türk basketboluna yapılacak yatırımların güvenliğinin sağlamak amacıyla FIBA’nın kararının düzeltilmesi için tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı ve kararı yetkili üst organlara taşıyacağımızı kamuoyuna belirtmek isteriz.

Bu süreçte kulübümüze destek olan TBF Yönetimi, diğer kulüpler ile tüm basketbolseverlere ve taraftarlarımıza teşekkürlerimizi iletmek isteriz.

Kamuoyuna duyurulur

Darüşşafaka Spor Kulübü Derneği"

Darüşşafakadan Mert Akay açıklaması: Hayatın olağan akışına aykırı

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