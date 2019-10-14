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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca ile zirveden inmiyor!

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Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca ile zirveden inmiyor!

Basketbol Süper Ligi’nde antrenör Ufuk Sarıca’yı 3 yıl sonra yeniden takımın başına geçirdikten sonra mağlubiyet yüzü görmeyen Pınar Karşıyaka, zirvede başladığı sezonda liderlik koltuğundan inmedi.

Ligin ilk haftasında Teksüt Bandırma Basketbol’u deplasmanda 32 sayı farkla yenerek zirveye kurulan Kaf-Kaf, 3 haftadır liderliği bırakmadı.

Ligde evindeki ilk maçta Arel Üniversitesi Büyükçekmece engelini rahat geçen Karşıyaka, dün de deplasmanda sezona 2’de 2’yle iyi başlayan Frutti Extra Bursaspor’u 85-77 mağlup etti.

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Süper Lig’de Fenerbahçe Beko’yla birlikte 3’te 3 yapan tek takım olan, lig ve Avrupa’da çıktığı 5 maçı da kazanan Karşıyaka, 19 Ekim Cumartesi günü Sigortam.net İTÜ BB’yi konuk ederek koltuğu korumaya çalışacak.

Kendi döneminde ligde şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşayıp, görevden ayrıldıktan sonra 3 yıl Play-Off yüzü görmeyen Karşıyaka’yı döner dönmez zirveye taşıyan Ufuk Sarıca, Bursa’da değerli ve anlamlı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Özellikle yeni takımlar için Bursa deplasmanlarını kazanmanın zor olacağını belirten Sarıca, "Oyuncularım karakter koydular. Yepyeni bir takım olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sonuçta 3 haftada 2 önemli deplasman galibiyetiyle yola devam ediyoruz. Bizim için ileride çok değerli olabilecek bir galibiyet aldık. Şimdi, hafta sonu kendi taraftarımız önünde oynayacağımız karşılaşmayı yeniden heyecanla bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca ile zirveden inmiyor

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