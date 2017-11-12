Darüşşafaka'dan Fenerbahçe'ye geçit yok

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen, Halit Can Cihan

Darüşşafaka Basketbol: Wilbekin 30, Okben Ulubay 4, Bell 11, Johnson 12, Eric 11, Emircan Koşut 2, Cummings 8, Doğuş Özdemiroğlu 2, Sant Roos 4, Kartal Özmızrak, Furkan Aldemir

Fenerbahçe Doğuş: Sloukas 15, Wanamaker 22, Datome 7, Vesely 5, Ahmet Düverioğlu, Thompson 6, Barış Hersek, Melih Mahmutoğlu 9, Nunnally 14, Sinan Güler, Ali Muhammed

1. Periyot: 15-18

Devre: 42-33

3. Periyot: 59-54

Diskalifiye: Dk. 18.56 Vesely (Fenerbahçe Doğuş)

Beş faulle çıkanlar: Dk. 36.54 Sloukas, Dk. 37.39 Datome, Dk. 39.54 Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş), 39.20 Sant Roos (Darüşşafaka Basketbol)

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikası 12-12 eşitlikle geçildi. Fenerbahçe Doğuş'un Wanamaker ve Vesely ile ürettiği sayılara Eric'in basketleriyle karşılık veren ev sahibi ekip, rakibinin dış atışlarını engelleyemedi. Fenerbahçe Doğuş 6-0'lık bir seriyle skoru 18-13'e getirdi. İlk çeyrek sarı-lacivertli ekibin 18-15 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci periyota hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5 dakikada 11-0'lık bir seri yaparak skoru lehine çevirdi (26-18). Ribauntlarda Fenerbahçe Doğuş'tan daha etkili olan Darüşşafaka Basketbol peş peşe yaptığı top kayıpları sonrasında skor avantajını yitirse de Okben Ulubay'ın üç sayılık basketiyle 16. dakikaya 29-24 önde girdi. İsabetli şutlarıyla kalan dakikalarda da üstünlüğünü korumayı başaran yeşil-siyahlılar, Johnson'ın serbest atışlarının ardından skoru 42-32 yaptı ve soyunma odasına 42-33 galip gitti.

İlk yarının bitimine 1,4 dakika kala Fenerbahçe Doğuş'tan Vesely ile Darüşşafaka Basketbol'dan Doğuş Özdemiroğlu arasında yaşanan gerginliğin ardından sarı-lacivertli pivot oyundan diskalifiye edildi. Saha içinde yaşanan olayın ardından tribünlerde kısa süreli gerginlik meydana geldi.

Üçüncü çeyreğe Thompson'ın sayılarıyla hızlı başlayan Fenerbahçe Doğuş, kısa sürede farkı 5 sayıya kadar düşürdü (45-40). Yaptığı etkili savunma ile Darüşşafaka Basketbol'un rahat sayı bulmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, zaman zaman farkı 1 sayıya indirse de öne geçmeyi başaramadı. Wilbekin'in kritik anlarda attığı basketlerle üstünlüğünü koruyan Darüşşafaka Basketbol üçüncü çeyreği 59-54 önde tamamladı.

Son çeyreğin başında Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic'in teknik faul almasının ardından 62-54 öne geçen Darüşşafaka Basketbol karşısında 6-0'lık bir seri yaparak arayı kapatan Fenerbahçe Doğuş, Sloukas'ın basketiyle 34. dakikada skoru dengelemeyi başardı: 64-64. Ev sahibi ekibin farkı açma çabalarına Wanamaker'ın basketleriyle karşılık veren sarı-lacivertliler, son 2 dakikaya girilirken skoru yeniden eşitledi: 74-74. Darüşşafaka Basketbol'da Wilbekin attığı üç sayılık basketlerle takımının geri düşmesine izin vermedi ve ev sahibi ekip mücadeleyi 84-78 kazandı.

Maçın en skorer ismi, Darüşşafaka Basketbol adına 30 sayı kaydeden Wilbekin olurken, Fenerbahçe Doğuş'ta Wanamaker 22 sayı kaydetti.