Darüşşafaka sezonu galibiyetle açtı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriDarüşşafaka sezonu galibiyetle açtı!
GeriBasketbol Darüşşafaka sezonu galibiyetle açtı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
28.09.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Darüşşafaka sezonu galibiyetle açtı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Darüşşafaka sezonu galibiyetle açtı!

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 92-85 yendi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Andrews 35, Eldridge 11, Mert Celep, Saffold 8, Upshaw 16, Mükremin Deniz Kılıçlı 11, Kaan Sarıaslan, Kerem Özkan 1, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 3

Darüşşafaka Tekfen: Kartal Özmızrak 6, Lamb 28, Colson 12, Jones 12, Hamilton 9, Mahir Ağva 3, Doğuş Özdemiroğlu 6, Sinan Güler, Erkan Veyseloğlu 2, Ramirez 9, Berk Demir 5

1. Periyot: 15-15
Devre: 39-40
3. Periyot: 55-62

Beş faulle çıkan: 35.40 Berk Demir (Darüşşafaka Tekfen)

Karşılaşmaya iki ekip de karşılıklı sayılar bularak başladı. Upshaw'ın boyalı alandan Eldridge'nin de dış atışlardan kaydettiği basketlerle Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 5. dakikayı 9-8 önde geçti. Çeyreğin kalan bölümünde üstünlük birçok kez el değiştirirken, ilk periyot 15-15 eşitlikle tamamlandı.

İkinci çeyrekte serbest atışlardan arka arkaya sayılar üreten Darüşşfaka Tekfen karşısında Saffold'la iç ve dış atışlardan basketler bulan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, 16. dakikada farkı 7 sayıya (33-26) çıkardı. Lamb'ın skorer oyunuyla 11-0'lık seri yakalayan yeşil-siyahlı ekip, farkı kapattı ve 19. dakikada farkı 4 sayıya (33-37) taşıdı. Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına da 40-39 önde gitti.

İkinci yarıda iki ekip de pota altından sayılar üretirken, hücum ribauntlarında rakibine üstünlük kuran Darüşşfaka Tekfen, Hamilton'un kaydettiği basketlerle 26. dakikayı 51-50 önde tamamladı. Hücumda ritmini arttıran Darüşşafaka, hızlı hücumlarla bulduğu sayılarla farkı açtı ve son çeyreğe 62-55 önde girdi.

Son çeyrekte Andrews'le arka arkaya sayılar bulan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'a Kartal Özmızrak ve Lamb'ın üç sayılık basketleriyle karşılık veren Darüşşafaka Tekfen, 34. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 66-76. Çeyreğin son bölümünde Lamb ve Ramirez'in basketleriyle skor üstünlüğünü koruyan Darüşşafaka Tekfen, sahadan 92-85 galip ayrıldı. 

Darüşşafaka sezonu galibiyetle açtı

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Darüşşafaka sezonu galibiyetle açtı!
Olay itiraflar: Numara yaptım...
Beşiktaş, Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı!
Yukatel Denizlispor - Kasımpaşa (CANLI)