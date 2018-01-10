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Darüşşafaka evinde rahat kazandı

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 2. hafta karşılaşmasında Darüşşafaka, İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını 88-70 yendi.

Hürriyet Haber
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Yeşil-siyahlılar, bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini alırken, İspanya temsilcisi ise ilk kez yenildi.

Karşılaşmaya Kidd ve Wilbekin'ın sayılarıyla başlayan Darüşşafaka, 5. dakikaya 12-2 üstün girdi. Herbalife Gran Canaria karşısında etkili oyununu sürdüren yeşil-siyahlılar, ilk periyodu 24-11 önde kapattı.
Herbalife Gran Canaria, ikinci çeyreğin ilk beş dakikasında sayı üretemeyen Darüşşafaka karşısında 15. dakikada farkı 5'e indirdi: 24-19. Skor üretmekte periyot boyunca sorun yaşayan yeşil-siyahlılar, Wilbekin'ın 3 sayılık basketiyle soyunma odasına 40-38 önde girdi.

İkinci yarıda Kartal Özmızrak ve Wilbekin'ın sayılarıyla tempoyu artıran Darüşşafaka, 26. dakikaya 51-44 önde girdi. Yeşil-siyahlılar, üst üste top kayıpları yapan Herbalife Gran Canaria karşısında farkı açarak üçüncü çeyreği 64-51 önde tamamladı.

Skor üstünlüğünü son periyotta da sürdüren Darüşşafaka, Herbalife Gran Canaria'yı 88-70 mağlup etti.

Darüşşafaka'da Scottie Wilbekin 20, Jajuan Johnson ise 15 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Herbalife Gran Canaria'da 24 sayıyla oynayan Dennis Seeley, maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Volkswagen Arena 
Hakemler: Petri Mantyla (Finlandiya), Clemens Fritz (Almanya), Mykola Ambrosov (Ukrayna) 
Darüşşafaka: Wilbekin 20, Kidd 14, Sant-Roos 10, Johnson 15, Bell 4, Cummings 4, Okben Ulubay 5, Eric 5, Furkan Aldemir 4, Muhammed Baygül, Kartal Özmızrak 7, Doğuş Özdemiroğlu 
Herbalife Gran Canaria: Oliver 7, Eriksson 6, Baez 3, Pasecniks 5, Rabaseda, Brussino, Balvin 10, Pauli 5, Aguilar 10, Seeley 24 
1. Periyot: 24-11 
Devre: 40-38 
3. Periyot: 64-51 

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