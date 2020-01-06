Haber Giriş: 06.01.2020 - 08:00,
Dart yıldızı Max Kruse
Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, ülkesinde Bonn kentinde düzenlenen Ünlüler Dart Dünya Kupası’nda yarıştı.
Kadınlar Dünya Dart Şampiyonu Fallon Sherrock ve İtalyan eski futbolcu Luca Toni’nin de yarıştığı turnuvada şampiyonluğu hentbol oyuncusu Pascal hens ve dünya şampiyonu partneri Michael van Gerwen kazandı.
Max Kruse, partneri Peter Wright’la birlikte yarı finalde elendi.
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