Dani Alves PSG'den ayrıldı
Dani Alves, Brezilya Milli Takımı’nın, Peru'yu yendiği maçın ardından, Paris Saint-Germain macerasına son verdiğini açıkladı.
36 yaşındaki deneyimli savunmacı; "Yaşamımda bir dönemin daha sonuna geldim. Paris Saint-Germain ailesine bana verdikleri fırsat için teşekkür etmek istiyorum. Birlikte kulübün tarihine geçecek bir dönemi geride bıraktık" dedi.
Dani Alves, 2017 yılında Juventus'tan ayrılarak Fransız ekibine transfer olmuştu. Deneyimli oyuncu, kariyerini hangi takımda sürdüreceğine dair ise herhangi bir açıklama yapmadı.
Dani Alves, Paris Saint-Germain formasıyla 2 Lig ve 1 Fransa Kupası şampiyonluğu yaşadı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle