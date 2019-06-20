Neymar, gitmek istediği takımı açıkladı
Paris Saint Germain ile yollarının ayrılacağı artık belli olan Neymar’ın yeni takımının hangisi olacağı merakla bekleniyor.
Real Madrid ve Barcelona’nın yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istediği ve öne çıkan iki ekip oldukları belirtilirken, Brezilyalı oyuncudan konuyla ilgili bir açıklama geldi.
Katalan gazetesi Mundo Deportivo’da ifadeleri yer alan Neymar, eski takımına yeşil ışık yakarak “Artık PSG’de oynamak istemiyorum. Eve dönmek istiyorum” diyerek Barcelona’ya dönüş sinyali verdi.
Futbolcunun bu sözleriyle Paris Saint Germain Kulübü Başkanı Nasser Al Khelaifi’ye net mesaj gönderdiği belirtildi.
Mundo Deportivo'nun haberine göre ise Real Madrid, Neymar için Paris Saint-Germain'e 130 milyon euro, James Rodriguez ve Gareth Bale'ı önerdi.
Neymar'ın Barcelona günleri...
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