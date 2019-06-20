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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
20.06.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Neymar, gitmek istediği takımı açıkladı

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Neymar, gitmek istediği takımı açıkladı

Paris Saint Germain ile yollarının ayrılacağı artık belli olan Neymar’ın yeni takımının hangisi olacağı merakla bekleniyor.

Real Madrid ve Barcelona’nın yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak istediği ve öne çıkan iki ekip oldukları belirtilirken, Brezilyalı oyuncudan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Katalan gazetesi Mundo Deportivo’da ifadeleri yer alan Neymar, eski takımına yeşil ışık yakarak “Artık PSG’de oynamak istemiyorum. Eve dönmek istiyorum” diyerek Barcelona’ya dönüş sinyali verdi.

Futbolcunun bu sözleriyle Paris Saint Germain Kulübü Başkanı Nasser Al Khelaifi’ye net mesaj gönderdiği belirtildi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre ise Real Madrid, Neymar için Paris Saint-Germain'e 130 milyon euro, James Rodriguez ve Gareth Bale'ı önerdi.

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