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GeriFutbol Damien Comolli'nin Fenerbahçe'ye yaptığı en iyi transfer kim?
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Futbol
Haber Giriş: 16.01.2020 - 13:29,Son Güncelleme:/

Damien Comolli'nin Fenerbahçe'ye yaptığı en iyi transfer kim?

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Damien Comolli'nin Fenerbahçe'ye yaptığı en iyi transfer kim?

Fenerbahçe'de görevinden istifa eden Damien Comolli'nin 1.5 sene boyunca yaptırdığı en iyi transfer kim? Söz sizde...

Comolli zamanında Fenerbahçe'ye transfer olan 8 futbolcuyu sıraladık, sizlerden en iyisini seçmenizi istedik. Seçeneklerden en fazla 3 oy verme hakkınız var...

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

Damien Comollinin Fenerbahçeye yaptığı en iyi transfer kim

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