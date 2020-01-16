Damien Comolli'nin Fenerbahçe'ye yaptığı en iyi transfer kim?

Comolli zamanında Fenerbahçe'ye transfer olan 8 futbolcuyu sıraladık, sizlerden en iyisini seçmenizi istedik. Seçeneklerden en fazla 3 oy verme hakkınız var...

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