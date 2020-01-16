Haber Giriş: 16.01.2020 - 13:29,
Damien Comolli'nin Fenerbahçe'ye yaptığı en iyi transfer kim?
Fenerbahçe'de görevinden istifa eden Damien Comolli'nin 1.5 sene boyunca yaptırdığı en iyi transfer kim? Söz sizde...
Comolli zamanında Fenerbahçe'ye transfer olan 8 futbolcuyu sıraladık, sizlerden en iyisini seçmenizi istedik. Seçeneklerden en fazla 3 oy verme hakkınız var...
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