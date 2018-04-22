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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
22.04.2018 - 17:50, Son Güncelleme:

Dadaşlar, Adana'da altın buldu!

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Dadaşlar, Adana'da altın buldu!

Spor Toto 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup oldu.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Gökhan Memişoğlu (xx), Önder Yılmaz (xx) ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)- Yiğit (xx)(Dk. 69 Aires x),Yiğitcan (xx),Kubilay (xx), Lalawele (xx)(Dk.76 Mustafa x), Tambe (xx)(Dk.46 Atabey xx), Adil (xx), Batuhan (xx), Erhan (xx), Savaş (xxx), Mendy (xxx) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Hakan (xx)- Jasmin (xxx), Nobre (xxx), Tolga (xx), Gökhan (xxx)(Dk.78 Abdulkadir xx), Burhan (xx)(Dk.90 Acka x), Hakan (xx), Taylan (xx)(Dk.87 Metin xx), Lokman (xxx), Jasmin Scuk (xx), Erhan (xxx)
GOLLER: Dk.47 Mendy, Dk.55 Savaş (Adanademirspor), Dk.10 Lokman, Dk.61 Erhan, Dk.67 Nobre (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) SARI KARTLAR: Savaş, Yiğit, Erhan (Adana Demirspor), Erhan, Lokman (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

5'inci dakikada Kubilay'ın sağ kanattan ceza sahasına kestiği ortada Tambe'nin şutunda kaleci Hakan iki hamleyle topun sahibi oldu.
10'uncu dakikada Taylan'ın ceza sahası içerisine gönderdiği ortada iyi yükselen Lokman, kafa vuruşuyla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1 36'ncı dakikada Gökhan, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci topun hakimi oldu.
45+3'üncü dakikada Tambe, ceza sahasında topu Mendy'e bıraktı. Mendy kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Hakan'ı geçemedi.
48'inci dakikada Mendy, orta sahadan ceza sahasına kadar topu sürdü ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mendy yaptığı düzgün vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1 55'inci dakikada Adana Demirspor frikik kazandı. Topun başına geçen Savaş, yaptığı şık vuruşla topu ağlarla buluşturdu:2-1 61'inci dakikada Gökhan ceza sahası dışından açtığı ortada ayak koyan Erhan, topu ağlarla buluşturdu:2-2 67'nci dakikada Jasmin Trtovac ceza sahası dışından yaptığı şut denemesinde top ceza sahasında Nobre'nin önüne düştü. Nobre kaleye dönerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti:3-2 74'üncü dakikada Savaş, frikikte topun başına geçti. Savaş'ın şutunda top baraja çarptıktan sonra kalecide kaldı.
76'ncı dakikada Hakan sol kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruşunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

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