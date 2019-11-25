'Çünkü ben Burak Yılmaz'ım'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri'Çünkü ben Burak Yılmaz'ım'
GeriFutbol 'Çünkü ben Burak Yılmaz'ım'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İsmail ER
25.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

'Çünkü ben Burak Yılmaz'ım'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Çünkü ben Burak Yılmaz'ım'

Konya deplasmanında attığı golle Beşiktaş’ı 1-0’lık galibiyete taşıyan Burak Yılmaz, bu sezon şampiyonluk olmamaları için hiçbir neden olmadığını söyledi.

Golcü oyuncu, “Şampiyonluk yarışı içinde çok takım var. Hiçbirinden geri değiliz. Biz de, onlar da kayıplar yaşadı. Lig uzun maraton, herkes daha çok puan kaybedecek. Önemli olan mümkün olduğunca fazla kazanabilmek. Ligde ilk yarıda kalan 5 maçta 15 puan alabilirsek yolu yarılamış oluruz” dedi.

‘Ligimiz, Premier Lig gibi'

Hiçbir maçın oynamadan kazanılmadığını hatırlatan Burak, “Ligimizde, tıpkı Premier Lig’ndeki gibi sürpriz sonuçlar alınıyor. Yarışın bu tempoda geçmesini bekliyorum” diye konuştu. Sakatlığı nedeniyle bu sezon ligde 7 maçta şans bulabilen ve sadece 3 gol atabilen Burak, “Benden beklentiler büyük. Bu da normal. Burak Yılmaz denince herkesin aklına sadece gol geliyor. Başkalarının kaçırdığı pozisyonlarda ben atamayınca tepki oluyor. Bunları anlıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Başka Beşiktaş yok’

Tecrübeli futbolcu bazı maçlarda kendisine yapılan “Hırsız Burak” şeklindeki tezahüratları hak etmediğini da belirterek “Yine de her türlü eleştiriye açık ve saygılıyım. Emeğimizin karşılığını almaya çalışıyoruz. Allah’a şükür bunun dışında bir şeyimiz olmadı. Biraz daha anlayış, hoşgörü ve destek bekliyoruz çünkü başka Beşiktaş yok” dedi. Başarılı futbolcu “Ben taştan bir insan değilim, benim de duygularım var. Ama tüm taraftarların başımın üstünde yeri var” diyerek sözlerini noktaladı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle