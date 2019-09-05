Cüneyt Çakır, Sırbistan - Portekiz maçında görevlendirildi
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Sırbistan - Portekiz maçını yönetecek.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Sırbistan ile Portekiz milli takımları arasında oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası B grubu maçını yönetecek.
Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Rajko Mitic Stadyumu'nda 7 Eylül Cumartesi saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.
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