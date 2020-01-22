Crystal Palace 0-2 Southampton (Maç Özeti)
Crystal Palace, Cenk Tosun'un 69 dakika sahada kaldığı maçta Southampton'a 2-0 mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig 24. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Southampton karşı karşıya geldi.
Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 2-0'lık skorla Southampton oldu.
Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nathan Redmond ile 48. dakikada Stuart Armstrong kaydetti.
Temsilcimiz Cenk Tosun ise ilk 11'de başladığı maçta 69 dakikada sahada kaldı ve yerini Connor Wickham'a bıraktı.
Alınan bu sonucun ardından Crystal Palace 30 puanla 10. sırada kaldı. Southampton ise 31 puanla 9. sıraya yükseldi.
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