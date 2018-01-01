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Cristiano Ronaldo'nun emeklilik planı

Cristiano Ronaldo, futbolu bırakınca film yapmak istediğini açıkladı.

Hürriyet Haber
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Real Madrid'de top koşturan dünya starı Cristiano Ronaldo, profesyonel futbolculuğu bıraktıktan sonraki planlarını açıkladı. Emeklilikten sonra mutlu bir yaşama sahip olacağını düşündüğünü dile getiren Portekizli, Sky İtalia'ya şu açıklamaları yaptı:

"Futbol kariyerim bir gün bitecek. Hepimiz bir gün bırakacağız. O yüzden anı yaşıyorum. Biliyorum ki o gün bir gün gelecek. Emekli olduktan sonra güzel bir yaşamım olacağını düşünüyorum. Bu sadece para ile ilgili bir şey değil."

"Başka şeyler denemek isyorum. Örneğin bir film yapmak. 27-28 yaşında kariyer planlamamı yaptım ve hazırlandım. İyi bir takımım ve takım arkadaşlarım var. Futbolda her zaman sakinliğimi korudum çünkü her şeyin bana bağlı olduğunu biliyorum"

La Liga

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