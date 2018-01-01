Cristiano Ronaldo'nun emeklilik planı

Real Madrid'de top koşturan dünya starı Cristiano Ronaldo, profesyonel futbolculuğu bıraktıktan sonraki planlarını açıkladı. Emeklilikten sonra mutlu bir yaşama sahip olacağını düşündüğünü dile getiren Portekizli, Sky İtalia'ya şu açıklamaları yaptı:

"Futbol kariyerim bir gün bitecek. Hepimiz bir gün bırakacağız. O yüzden anı yaşıyorum. Biliyorum ki o gün bir gün gelecek. Emekli olduktan sonra güzel bir yaşamım olacağını düşünüyorum. Bu sadece para ile ilgili bir şey değil."

"Başka şeyler denemek isyorum. Örneğin bir film yapmak. 27-28 yaşında kariyer planlamamı yaptım ve hazırlandım. İyi bir takımım ve takım arkadaşlarım var. Futbolda her zaman sakinliğimi korudum çünkü her şeyin bana bağlı olduğunu biliyorum"