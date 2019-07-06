Copa America'da üçüncülük maçı! 2.5 ÜST'ün iddaa oranı düşüşte...
Brezilya'ya yarı finalde kaybeden Arjantin ile, Peru'ya şok bir skorla yenilen Şili karşı karşıya! Copa America "üçüncülük" maçı öncesi son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Kupaya sıkıntılı bir başlangıç yapan ama sonrasında toparlanan Arjantin'e, ev sahibi Brezilya "dur" dedi ve yarı finalde elendiler.
- Messi, Otamendi ve Agüero gibi isimlerin, hedefsiz olarak görülen bu maçta dinlendirilmesi gündemde...
- Son iki turnuvanın şampiyonu Şili ise, büyük favori olarak çıktığı Peru maçını 3-0 kaybedip herkesi şaşırttı.
- Orta sahanın tecrübeli ismi Jose Fuenzalida'nın durumu maç saati netleşecek. "Vargas-Sanchez" ikilisinin ilk 11'de olması bekleniyor, gol krallığı yarışı için kendilerini ekstra motive etmeleri kaçınılmaz olacaktır...
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Tarihe baktığımızda ciddi bir Arjantin üstünlüğü görüyoruz! (Arjantin 58, Şili 6) (MS1 - iddaa oranı 1,60)
- Şili, Copa America'da oynadığı son 17 maçta 2,06 gol ortalaması tutturdu. (2.5 ÜST - iddaa oranı 1,60)
MİSLİ.COM YAZARI KERİM CAN ÖZDAL"ARJANTİN" DİYOR!
Copa America'da oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla eleştirilse de yarı finale kadar çıkar Arjantin, dev rakibi Brezilya'ya yenilincez finale yükselemeyip 3.'lük maçı oynamak zorunda kaldı. Rakibi ise Peru'ya 3-0 kaybeden Şili. Tangocular'ın artık eleştirileri biraz olsun susturmak için görkemli bir galibiyete ihtiyacı var. 3.'lük konumunu çok önemseyeceklerini düşünmesem de maçı kazanmak onlar için bu ortamda önemli. Şili de formsuz bir görüntüdeyken '1' tercihine oynanır.
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Copa America'da final zamanı!
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