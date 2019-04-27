Çok konuşuluyordu! Yeni adresi...

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Tartışmasız Beşiktaş’ta bu sezonun parlayan yıldızlarından biri olan ve A Milli Takım’a kadar yükselen Dorukhan Toköz için İtalyan ekibi Roma bastırmaya devam ediyor
Kadrosunda Cengiz Ünder’i bulunduran İtalyan ekibinin, Siyah-Beyazlılar’la 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Dorukhan için sezon sonunda masaya oturmaya hazırlandığı bildirildi. Kara Kartal’ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için talebinin ise 20 milyon Euro (132.5 milyon TL) ve bir sonraki satıştan pay şeklinde olması bekleniyor.
Sivas'ta Beşiktaş tribünü...
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