Cocu gidebilir ama Koç'a sarılsınlar

İLKER YASİN

ALi KOÇ, COMOLLI COCU’YA YOL VERMELi

1- GENEL kural, lider (Ali Koç) doğru işi yapar, yöneticiler ise (Comolli ve Cocu) işi doğru yapar. Başakşehir, F.Bahçe maçı için son şans değil artık. 7 haftada 4 lig yenilgisi alan, Şampiyonlar Ligi’nden elenen, Avrupa Ligi’nde ilk grup maçında 4 gol yiyen takım bir için artık şans falan yok. Hesaplar gelecek için yapılmalı. Ali Koç, 1.5 yıldır görüştüğü yönetici ekibini seçerken, görünen o ki yanlış yapmıştır. Avrupa takımlarında yedek kalan 11 futbolcu transfer eden yöneticiler de işi doğru yapmamıştır. Comolli ve Cocu nereye geldiklerinin farkında değiller. Sorunun ne olduğunu anlamıyorlar. Lider Ali Koç hem Comolli’yi hem de Cocu ve ekibine yol vermelidir.

TARAFTARIN NE HiSSETTiĞiNi BiLDiĞi iÇiN ÖYLE KONUŞTU

2- ALİ Koç holdinginde iyi bir lider ama Fenerbahçe’de liderlik pozisyonunun öncesinde çok koyu bir taraftar. Rize’de kendisi ne hissettiyse taraftarın da aynı şeyi hissettiğini bildiği için sahaya indi. Onlarla kendi duygularını paylaştı, “Yaşadıklarınızı yaşıyorum” dedi ve bir başkan olarak ilerisi için ümit verdi. Ben Türkiye dışında hiçbir başkanın bu tür bir duygusallıkla üzüntüsünü seyirciyle paylaşacağını düşünmüyorum.

TERiM’iN LOKOMOTiV MAÇINDA YAPTIĞINI TEKRARLAMASI ZOR

3- GOMIS gitmemeliydi ama UEFA’nın mali kriterleriyle yollandı. Bu akşam Emre, Gomis’in alternatifi değil. Ve Galatasaray’da santrfor sıkıntısı var. Emre ve Ndiaye’nin eksikliği tabii ki dezavantaj ama daha önemlisi G.Saray’ın futbol kalitesi maçtan maça değişiyor. Terim Lokomotiv maçında yaptığı motivasyon yüklemesini bu akşam Porto’da yapabilir mi? Bence zor.

ORMAN, GÜNEŞ’i BIRAKMAZ AMA BiR KIRGINLIK OLDUĞU KESiN

4- ŞENOL Güneş bir öğretmen. Futbolun felsefesini de iyi yapıyor. Ölçülü ve çalışkan bir teknik adam. Fikret Orman en önde olmayı ve göze batmayı seviyor. Bir lider kendi zayıflıklarını bilir ve yanına bunları telafi edecek adamları alır. Serdal Adalı da gelecek başkan adayı olarak yanında. Güneş, dedikodu yapan ağabeyine bile posta koydu, ilişkilerini askıya aldı. Güneş şu aşamada gitmez. Gitse, Orman kimi getirecek? F.Bahçe’de Kocaman gitti, durum ortada. Orman, Güneş’i bırakmaz ama bir garip kırgınlık da yok değil.

AVCI, BAŞAKŞEHiR GiBi KULÜP BULAMAZ, NiYE GiTSiN Ki

5- BAŞAKŞEHİR zirve ortağı ama takımın lideri yok. Hâlâ 35 yaşını aşmış Emre Belözoğlu ve futbolu kafasında eskitmiş Arda umut olmamalı Abdullah Avcı için. Bir metal yorgunluğu seziliyor. Kulübü Uzakdoğu’ya pazarlama hayalinde olan yönetim için de geçerli bu. Avcı hiçbir kulüpte Başakşehir’deki desteği bulamaz. Niye gitsin ki? Liderin zaten 1 puan gerisinde.

ARTIK BU TÜR ORGANiZASYONLAR iÇiN ISRAR EDiLMEMELi

6- BENCE haksızlık yok. UEFA Türkiye’yi seçse yanlış mı olurdu, hayır olmazdı. Ama böyle bir turnuvayı Almanya’nın Türkiye’den çok daha iyi organize edeceğini Avrupalılar çok net biliyorlar. Ben bu saatten sonra olimpiyat adaylığı ve Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonları gibi adaylıklarda ısrar edilmemesinden yanayım

HAFTANIN ENLERi:

HAFTANIN OLAYI: Bir başkanın, duyduğu büyük üzüntüyü, sahaya inip tribüne giderek taraftarıyla paylaşması.

HAFTANIN TAKIMI: ÇAYKUR RİZESPOR

HAFTANIN HOCASI: OKAN BURUK

HAFTANIN FUTBOLCUSU: ROBINHO

HAFTANIN HAKEMİ: CÜNEYT ÇAKIR

UĞUR VARDAN

EN MANTIKLI SEÇiM ERSUN YANAL

1- KLİŞE olacak ama bunlar futbolun içinde olan şeyler. Çok çok tecrübeli Aziz Yıldırım da, vakti zamanında ‘Avrupa Şampiyonu’ İspanya’nın teknik direktörü Aragones’i getirmiş, camia benzer bir tabloyla karşılaşmıştı. Farklı olan şu; Ali Koç’un ‘Başkan’lık kariyerine böylesi bir giriş yapması. Fatura Comolli ve Cocu’ya kesilecek ve ilk gidecek kişi de Hollandalı teknik direktör olacak gibi görünüyor. Peki yerine kim gelir? Taraftar Ersun Yanal’ı, kimi yorumcular da Kocaman’ı işaret ediyor. Bence kâğıt üzerinde en mantıklı seçim Yanal gibi duruyor.

KOÇ’UN TARAFTARA GiTMESi YAŞANAN PANiĞiN YANSIMASI

2- BEN de yadırgadım. Bu durumu genel olarak yaşanan paniğin yansıması olarak görüyorum. Tamam, Ali Koç farklı bir model sunmaya çalışıyor ama futbolun bu denli endüstriyelleştiği bir ortamda duygulardan çok mantığa ihtiyaç var. Sakin kalmak ve maç sonu heyecan içinde hareket etmek yerine soğukkanlı bir model sunmak bence daha doğru bir davranış.

EMRE AKBABA SADECE ALANYA MAÇINDA iYi OYNADI

3- BENCE Emre Akbaba, Alanyaspor maçı hariç çok da iyi görüntü sunmadı. Özellikle ikili mücadelelerde ayakta kalacak fiziksel kapasiteden yoksundu. Yani daha pişmesi gerekiyordu. Bu açıdan yokluğunu eksiklik olarak görmüyorum, sadece deneyim kazanacağı zaman ertelendi; kendisine geçmiş olsun, bir an önce futbola dönsün. Öte yandan Gomis’i gönderilip yerine kimse alınmazken “Herhalde Terim’in vardır bir bildiği” denildi ve Lokomotiv karşısında bir eksiklik hissedilmedi. Portekiz deplasmanındaki çözümü de bu gece göreceğiz. Peki Porto karşısında durum ne olur? Bence gruptaki en güçlü rakip; beraberlikle dönmek yeterli diyorum.

BEŞiKTAŞ ŞAMPiYON OLAMAZSA GÜNEŞ’LE YOLLAR AYRILIR

4- BEŞİKTAŞ’ın yarışın içinde kalması bu tür sorunların halının altına süpürülmesini sağlar. Ama şampiyonluk dışındaki seçenekler Şenol Güneş’le yolların ayrılması anlamına gelir. Naçizane görüşüm kısaca budur. Yalnızlaşma meselesine gelince; Güneş son derece tecrübeli bir teknik adam, ortada bir sorun varsa başkanla yüz yüze çözmesi gerektiğini elbette bilir. Gerisi lafı güzaftır.

BAŞAKŞEHiR, DOĞRU OYNAYAN AMA SIKICI BiR TAKIM

5- BEN Başakşehir’in futbolunu sağlam, sonuca yönelik, doğru oyuncularla kurgulanmış ama sıkıcı buluyorum. Heyecan verici bir yanları yok. Üstelik bu futbol iş Avrupa’ya gelince sonuç alamıyor. Abdullah Avcı’nın yeni sulara açılıp açılmaması ise kendi tercihi.

EVET, YiNE ADAY OLMALIYIZ SIRA BİR GÜN BiZE DE GELiR

6- HAKSIZLIĞA uğradığımızı söyleyemem. Rakip Almanya olunca her alanda işiniz zor. Oyunun icra ve organizasyon yönünde her daim başarılıydılar. Turnuvayı bize ‘Artık yeni bir ülke sıra geldi’ mantığıyla vereceklerdi, demek ki böyle düşünmediler. Ya da ‘Bu hakkı daha önce 2012’de Ukrayna-Polonya ekseninde kullandık’ dediler. Ben yine de aday olunmasından yanayım. Sıra bize de gelir.

HAFTANIN ENLERi:

HAFTANIN OLAYI: Susic, Üzülmez, Altıparmak ve Özdeş. 7 haftada 4 teknik adamın gittiği bir lig görüntüsü. ·

HAFTANIN TAKIMI: ÇAYKUR RIZESPOR

HAFTANIN HOCASI: OKAN BURUK ·

HAFTANIN FUTBOLCUSU: HUGO RODALLEGA

HAFTANIN HAKEMİ: CÜNEYT ÇAKIR

İSİMLER FARKLI GENLER AYNI, ASLAN BAŞARIR

1989’da Monaco’da, 2000’de Leeds’te, 2013’te Gelsenkirschen’de oynayan isimler farklıydı, forma ve gen aynıydı. Evet, Gomis Galatasaray’ın yarısıydı. Ama o eksikliği formanın tarihiyle kapatıyorlar.

UĞUR MELEKE

1- F.BAHÇE’nin bu sezon sattığı kadar alabilmesinin, hatta yılı 30 milyon Euro artıda kapama mecburiyetinin sorumlusu kim? Yönetim mi, Comolli mi, Cocu mu? Yoksa hiçbiri mi? Bu yıl bütün transferlere harcanan paranın misli misli fazlasını tek bir kulübe, Ozan, Volkan, Şener ve Fernandao için veren kim? Kulübü 20 yıl sonunda 621 milyon Euro borçla bırakan ve bu borcu dünya üzerinde en fazla G.Saray şampiyonluğu görerek yapan kişi kim? Cocu’nun değiştirilmesi belki icap edebilir. Ama F.Bahçe taraftarı, Ali Koç ve Comolli’ye sabretmek zorunda.

KOÇ SON DERECE SAMiMi

2- ALİ Koç, klasik bir taraftar. Babası Rahmi Bey de siyah beyaz renklere gönül vermiş, ama benzer samimi hislere sahip bir başka taraftar. En büyük artıları, samimiyetleri. Bunu da gayet doğal biçimde, planlamadan gösteriyor Ali Koç. Acı çekiyor, karşısındaki acıyla empati kuruyor. Kalabalığa girip bu acıyı paylaşarak hafifletmeye çalışıyor. Belki politik olarak yanlış. Ama Ali Koç da ‘politik doğru’lara oynayarak gelmedi o koltuğa. Samimi hisleriyle geldi.

GOMIS TAKIMIN YARISIYDI

3- G.SARAY, klasik bir Avrupalı. 1989’da Monaco’da, 2000’de Leeds’te, 2013’te Gelsenkirschen’da oynayan isimler farklıydı, forma ve gen aynıydı. Lokomotiv maçının 18’inci dakikasında Rodrigues hakeme sinirlenip topu yere vurdu. Sonra o top daha yerden sıçramadan tutup geri getirdi meşin yuvarlağı. O kadar istiyor ki Devler Ligi’nde başarıyı! Evet, Gomis G.Saray’ın yarısıydı. Ama o eksikliği formanın tarihi, Rodrigues’in isteğiyle kapatıyorlar.

KURUMSALLIK YOK

4- ADEBAYOR’un kardeşi Rotimi de, zavallı futbolcunun arkadaşlarının cep telefonlarını çalmıştı! Kardeşinizi seçemiyorsunuz. Ağabeyinin söyledikleri de Güneş’i kesinlikle bağlamaz bence. Lâkin Orman’la Güneş kavgasının derinleştiği her bir mimikten, sözcükten seziliyor. Ben Orman’ın yerinde olsam son seçimde yönetimime bir paratoner isim alır; teknik kadro ile başkan arasındaki iletişimi ona bırakırdım. Maalesef bu ülkede kurumsallık sadece sözde. Uygulamada hepimiz yereliz.

AVCI, O TAKIM iÇiN iDEAL

5- BAŞAKŞEHİR, 30-35 yaş çizgisinde, son derece kariyerli oyunculardan bir kadro kurup başarılı olmuştu; bu yıl da takım yaşlandı, hepsi bu. 38’lik Emre yaşlandı, 35’lik Mossoro, 34’lük Adebayor yaşlandı. Bu arada Togolu santrforda bir kıpırdanma var, o vites artırırsa zaten takımı da sırtında taşıyor. Yine yarışın içinde olacaklardır bence. Abdullah Avcı’nın başka sulara yelken açacağını sanmıyorum, bu takım için ideal hoca o. Bu hoca için ideal takım da bu.

YiNE ADAY OLMALIYIZ

6- ALMANYA, harika bir futbol ülkesi. Düzenledikleri her organizasyonu mükemmel yapacak altyapıları, metro ağları, statları var. Biz sporun genç ve heyecanlı ülkelerindeniz, her adaylıkta mesafe kat ediyoruz, gelişiyoruz. Bu meselelere duygusal bakmamak lazım; elbette aday olmayı, denemeyi sürdürmeliyiz. 2028, 2030, 2032, tam zamanını bilmiyorum ama muhakkak bizim de sıramız gelecek. Futbol yeni coğrafyalara açılmalı. Biz de dünya sporseverlerini ağırlamayı hak ediyoruz. Sıramız gelince ağırlayacağız zaten.

HAFTANIN ENLERi: ·

HAFTANIN OLAYI: Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, Y.Malatyalı Adem Büyük’ü itmesi.

HAFTANIN TAKIMI: ANTALYASPOR

HAFTANIN HOCASI: OKAN BURUK

HAFTANIN FUTBOLCUSU: HUGO RODALLEGA

HAFTANIN HAKEMİ: FIRAT AYDINUS

MEHMET ARSLAN

HERKESiN PAYI VAR

1- a-) Takım kötü ise Phillip Cocu, Cocu kötüyse Damien Comolli, Comolli kötüyse yönetim kurulu suçlu. Birini diğerinden ayırmanız mümkün mü? Başarı gibi başarısızlıkta da herkesin payı vardır. b) Fenerbahçe taraftarları belki de bana kızacaklar ama tam da bu noktada başkan Ali Koç’un liderliğini gösterme zamanı. Eğer Fenerbahçe bir proje takımıysa, lider kararlılıkla bu takımın ve teknik direktörünün arkasında durmalı. Kolay olan karar olan teknik direktörü göndermek. Zor olan, inandığınız kararın arkasında durmak. c) Şu aşamada Phillip Cocu gönderilmemeli. Cocu için bu ligi çok iyi tanıyan bir yardımcı antrenör göreve gelmeli.

AYNI DUYGULARI YAŞIYOR

2- ALİ Koç, başkanlığının ilk gününden bu yana samimi bir diyalog kurdu taraftarla. Onlarla aynı duyguları paylaşıyor. Ama 3-0 kaybetmiş bir takımın başkanı maçın hemen ardından böyle bir diyaloğa giriyorsa, (Ali Koç’un niyeti bu olmasa bile) taraftarla, teknik direktör ve futbolcular arasındaki bağı zedelenir.

BiR PUAN, BAŞARIDIR

3- ŞAMPİYONLAR Ligi’nin ilk maçı öncesinde de aynı şeyi söylemiştim. Kurumların da bir kültürü ve hafızası vardır. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kültürüne sahip bir takım. Porto deplasmanında alacağı galibiyet benim için hiç sürpriz olmaz. Ama bu maça özel şunu ifade edebilirim; böylesine güçlü bir takım karşısında beraberlik çok büyük başarı olur.

iKiSi DE ÇOK BAŞARILI

4- ŞENOL Güneş, Fikret Orman’a karşı ya da Orman, Güneş’e karşı saygısızlık mı yapıyor. Hayır. Her ikisi de düşüncelerini büyük bir açık yüreklilikle ifade ediyor. Farklı düşünebilirler. Bunu da dile getiriyorlar. Önemli olan farklı düşünürken bile başarılı olmaları. Ki bence ikisi de son derece başarılı. Biz bu tür düşünce ayrılıklarını hep kavga olarak yorumladık. Artık alışmalıyız. Güneş’in sözleşmelerin TL’ye çevrilmesiyle ilgili düşüncelerini herkes bir daha dinlesin. Çok önemli tespitleri var hocanın. Ama Orman farklı düşünüyor. Olabilir... Güneş’in yalnızlaştığına gelirsek. Farklı bir karakter hoca. Yönetimin onunla aynı düşüncede olması hocayı zenginleştirmez. O gördüğü tüm aksaklıkları dile getirmeye çalışan ve bunu dile getirdikçe, kamuoyu tarafından tarafından ‘bir rahatsızlığı var’ diye eleştirilen bir isim. Hocanın rahatsızlığı kişisel değil. Önce bunu anlamalıyız.

METAL YORGUNLUĞU YOK

5- ALEX Ferguson söz konusu olunca, ‘bu ne güzel istikrar’ Abdullah Avcı konusu gündeme gelince metal yorgunluğu. Hayır katılmıyorum. Şu anda şampiyonluğa oynayan bir takım Başakşehir. Sadece geçen yıldan biraz daha kötü oynuyorlar. Geçen yıl iyi oynadılar üçüncü oldular. Bu sezon kötü oynayıp şampiyon olabilirler.

HEP AYNI ÜLKELER...

6- BU konuda tek şey söyleyeceğim; Türkiye değil, futbol değişik ülkelere misafir olmayı hakediyor. Yeter artık aynı ülkelerin aynı şampiyonaları ev sahipliği yapması. Türkiye’den daha da ötesi, futbol haketmişti Türkiye’yi.

HAFTANIN OLAYI: Okan Buruk’un, geçen yıl hem lig hem kupadan ettiği F.Bahçe’yi yine yenmesi

HAFTANIN TAKIMI: ÇAYKUR RİZESPOR

HAFTANIN HOCASI: OKAN BURUK

HAFTANIN FUTBOLCUSU: HUGO RODALLEGA

HAFTANIN HAKEMİ: CÜNEYT ÇAKIR