Club Brugge'den PSG-Galatasaray maçı için mesaj!

Spor Arena / DIŞ HABERLER - Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Club Brugge'da Belçikalı kaleci Simon Mignolet, Real Madrid ile oynayacakları maç öncesinde konuştu.

"PSG-GALATASARAY MAÇIYLA İLGİLENMEYECEĞİZ"

Real Madrid'i mağlup etmeleri halinde PSG-Galatasaray maçının sonucunun önemsiz olduğuna vurgu yapan Mignolet, "UEFA Avrupa Ligi'nde olmak istiyoruz ve bunun için savaşacağız. PSG-Galatasaray maçıyla ilgilenmeyeceğiz. Real Madrid'in güçlü olduğunu biliyoruz ancak Madrid'de neler yapabileceğimizi ispatladık. Aynısını evimizde de yapabiliriz" dedi.

"SAHADA HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Simon Mignolet sözlerini "İkincilik için yarışmamak hayal kırıklığı yaratıyor ama genel olarak iyi bir sezon geçiriyoruz. Avrupa'da devam etmek için sahada her şeyi yapacağız" ifadeleriyle tamamladı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!