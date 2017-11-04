Çıvgın: "Zor bir maçtan galip ayrıldık"

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çıvgın, yoğun maç programından dolayı karşılaşmaya yeterince hazırlanamadıklarını belirterek, "Psikolojik olarak zor bir maçtan galip ayrıldık. Maçtan önce oyunculara rakibin dış atışlarda tehlike oluşturabileceğini söylemiştim. Nitekim öyle de oldu. Ama biz oyunda kalmaya devam ettik. Dış atışlardan da yüksek yüzdeyle oynayınca fark kaçınılmaz oldu." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Basketbol cephesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 4. mağlubiyetini yaşayan Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Stefanos Dedas, oyunculara verdikleri şansın artık sona erdiğini ve bundan sonra Gaziantep kentine saygı duymayan isimlerin takımdan gideceğini belirtti.

Aldıkları galibiyetten dolayı Demir İnşaat Büyükçekmece takımını tebrik eden Dedas, şunları kaydetti:

"Bazı oyuncular takım içinde gruplaştılar. Bu sıkıntıyı hemen çözmemiz gerekiyor. Beş yıldan bu yana bu takımdayım. İki yıldır ise başantrenörüm. Bugüne kadar bu ekipte saygı ortamı vardı, herkes takıma saygı duyuyordu. Bundan sonra Gaziantep kentine ve başkanına saygı duymayan herkes bu takımdan gidecek. Bu gece takımdaki kötü şeyleri silip atacağız ve operasyon yapacağız. Problemi çözeceğimize inanıyorum."