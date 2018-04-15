Çirkin saldırı!

İşte Tarık Demir’in ağzından, o anlarda yaşananlar:

- Bir grup Galatasaraylı taraftar, takım otobüsünün çıkış yaptığı alana doğru gelip tezahürat yapmak istedi. Kapıdaki güvenlik görevlileri onları bir şekilde engelledi. Bu esnada karmaşa ve itiş-kakış yaşandı. Bir anda sesler ve tansiyon yükseldi. Yine bu sırada ben, olayları videoya almaya başladım. Taraftarlardan biriyle de konuşmaya başladık.

“SEN KİMSİN? BİZİ Mİ YAKACAKSIN!?”

- Bu video çekilirken bir taraftar, 500 kilometre uzaktan gelip böyle bir muameleye maruz kaldığı için çok üzgün olduğunu dile getirdi. Tam bu sırada güvenlik görevlilerinin şefi olduğunu belirten Eyüp Ocak bana doğru ilerledi ve telefonu elimden aldı. Telefonu geri almak istediğimde, diğer bir güvenlik görevlisi beni engelledi. Bana çok sert bir şekilde, “Sen kimsin, burada ne işin var? Bizi mi yakacaksın, sil o görüntüleri çabuk” şeklinde ifadeler kullandı.

“FOTOĞRAFTAKİ SEN DEĞİLSİN!”

- Telefonu tekrar bana verip, görüntüleri silmem konusunda sert şekilde telkinde bulundular. Görüntüleri sildirdiler, silinenleri açıp oradan sildiğim görüntüleri de sildiler. Bu sırada sakin tavrımı koruyup, “Olayın ne olduğunu anlatın, doğrusunu yazayım” dediğimde, “Git işine kardeşim” tarzı bir tavırla karşılaştım. Benden kimliklerimi aldıktan sonra fotoğrafıma bakıp, “Bu sen değilsin, muhabirsen burada ne işin var” deyip sert tavırlarla beni oradan uzaklaştırmaya çabadılar.

GÖRÜNTÜLERİ SİLENE KADAR BIRAKMADILAR

- Görüntüleri sildirene kadar üzerime üşüşüp, hepsi beni kendi aralarına aldı. Görüntüler silindikten sonra telefonu verip, beni de bıraktılar. Ben, takım elbiseli, boynundaki kartın ipleri mavi olan ve adı-soyadını saklayan şahsa, “Olayların doğrusunu anlatın” dediğimde, arkasını dönüp benimle muhatap olmadı ve “Konuşmayacağım” dedi. Kendisinin oradaki güvenlik şefi olduğunu öğrenebildim.