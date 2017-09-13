Çinlilerin başı Tevez ile dertte

Arjantinli forvet Carlos Tevez'e Çin dar geldi. Yıldız futbolcu Shanghai Shenua'da 11 maçta 2 gol atınca taraftarların hışmına uğradı.

Takımın teknik direktörü Wu Jingui, fiziksel olarak yeterli seviyede olmadığı için Tevez'i kadro dışında bıraktı. Wu, "Onu kadroya almayacağım. Fiziksel olarak yeterli seviyede değil. Bir çok yıldıza hocalık yapıyorum. Çok ünlü olmanız kadroya gireceğiniz anlamına gelmez" diye konuştu.

Tevez Çin kulübünden haftalık 720 bin Euro kazanıyor. Yıldız oyuncu için büyük bir meblayı gözden çıkaran Çinliler, Tevez'in kötü performansı sonrasında tepkilerini gösterdileri. Cumartesi günü alınan 2-1'lik Henan Jianye yenilgisi sonrasında Tangocu ghep bir ağızdan yuhalandı.