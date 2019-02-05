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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
05.02.2019 - 19:01, Son Güncelleme:

Çılgın transfer! Hazard'a 100 milyon sterlin...

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Çılgın transfer! Hazard'a 100 milyon sterlin...

İspanyol devi Real Madrid, Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard için 100 milyon sterlini (Yaklaşık 673 milyon TL) gözden çıkardı.

 

Belçikalı futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geleceğiyle kararını verdiğini söylemişti. Chelsea ise Hazard'ın bu açıklamalarından pek memnun değil ve yıldız futbolcunun Real Madrid ile anlaşmasından endişe duyuyor.

Chelsea ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Hazard için Los Galacticos'un 100 milyon sterlin önereceği ifade edildi.

28 yaşındaki futbolcu Fransa basınına verdiği röportajda "Ne yapacağımı biliyorum. Geleceğim hakkında bir karar verdim" demişti.

Hazard'ın Chelsea ile sözleşme uzatma konusunda isteksiz oluşu ve son açıklamaları yıldız futbolcunun İngiltere'den ayrılmaya ve Real Madrid ile yeni bir maceraya çıkabileceğinin en açık belirtisi.

Bu sezon 16 gole imza atan Hazard için Sarri, Hazard'ın bir lider olmadığını ifade etmişti. Belçikalı yıldız da geçmişten beri Real Madrid'de oynamanın bir hayal olduğunu açıklamıştı.

Hazard, İspanyol devi için "Real Madrid, dünyanın en iyi kulübü. Yalan söylemek istemiyorum. Orada oynamak çocukluğumdan beri benim hayalim. Küçükken Real Madrid'de oynadığımı rüyamda görürdüm. Transferim hakkında her gün konuşmak istemiyorum. Ama yakın zamanda konuşacağız" açıklamasında bulunmuştu.

 

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