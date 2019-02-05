Çılgın transfer! Hazard'a 100 milyon sterlin...
İspanyol devi Real Madrid, Chelsea'nin yıldızı Eden Hazard için 100 milyon sterlini (Yaklaşık 673 milyon TL) gözden çıkardı.
Belçikalı futbolcu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geleceğiyle kararını verdiğini söylemişti. Chelsea ise Hazard'ın bu açıklamalarından pek memnun değil ve yıldız futbolcunun Real Madrid ile anlaşmasından endişe duyuyor.
Chelsea ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Hazard için Los Galacticos'un 100 milyon sterlin önereceği ifade edildi.
28 yaşındaki futbolcu Fransa basınına verdiği röportajda "Ne yapacağımı biliyorum. Geleceğim hakkında bir karar verdim" demişti.
Hazard'ın Chelsea ile sözleşme uzatma konusunda isteksiz oluşu ve son açıklamaları yıldız futbolcunun İngiltere'den ayrılmaya ve Real Madrid ile yeni bir maceraya çıkabileceğinin en açık belirtisi.
Bu sezon 16 gole imza atan Hazard için Sarri, Hazard'ın bir lider olmadığını ifade etmişti. Belçikalı yıldız da geçmişten beri Real Madrid'de oynamanın bir hayal olduğunu açıklamıştı.
Hazard, İspanyol devi için "Real Madrid, dünyanın en iyi kulübü. Yalan söylemek istemiyorum. Orada oynamak çocukluğumdan beri benim hayalim. Küçükken Real Madrid'de oynadığımı rüyamda görürdüm. Transferim hakkında her gün konuşmak istemiyorum. Ama yakın zamanda konuşacağız" açıklamasında bulunmuştu.
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