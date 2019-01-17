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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
17.01.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Cihat Arslan: 'Hedefimiz galibiyet!'

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Cihat Arslan: 'Hedefimiz galibiyet!'

Spor Toto Süper Lig'de ilk devrede Galatasaray ve Fenerbahçe'yi iç sahada yenmeyi başaran ve yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Akhisarspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, ikinci devreye iyi başlamak istediklerini ve hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Ligin ilk devresini 17 puanla 15. sırada tamamlayan Akhisarspor, ilk yarıda iç sahada aldığı 3 galibiyetin 2'sini Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında 3-0'lık skorlarla elde etti. Diğer iç saha galibiyetini Göztepe karşısında 1-0'lık sonuçla elde eden yeşil-siyahlı ekip, ikinci devreye yarın Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Cihat Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yenerek küçük de olsa bir avantaj yakaladıklarını dile getirdi.

- "Hedefimiz galibiyet"

Ligin ikinci devresine Beşiktaş maçıyla başlayacaklarını hatırlatan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş maçı tabii ki farklı. İlk yarının sonunda takım birlikteliğimiz çok iyi konumdaydı. İkinci devreye de bıraktığımız yerden başlamak istiyoruz. Beşiktaş'ın önemli oyuncuları gitti, takviye de yaptılar. İlk yarıyı istediği şekilde geçiremediği için daha çok daha mücadeleci ve kazanma arzusunda bir Beşiktaş olacağını düşünüyorum. Bizim de dikkatli olmamız ve doğru oynamamız gerekiyor. İkinci devreye iyi başlamak istiyoruz, hedefimiz galibiyet."

En Çok Oynanan Bahis
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Arslan, büyük maçların atmosferinin ve motivasyonunun farklı olduğunu, önlerinde zorlu bir maç programının bulunduğunu belirterek, "Bunu aşacak kadro bütünlüğümüz var, bazı bölgelerde eksik olmamıza rağmen o bölgede oynayan arkadaşlar fedakarlık gösteriyor." dedi.

Transfer çalışmaları kapsamında 3 oyuncuyla prensip anlaşmasına vardıklarını kaydeden Arslan, bu isimlerin dışında 2 futbolcuyu daha kadrolarına dahil edebileceklerini söyledi.

- Öncelikli hedef ilk 10

Cihat Arslan, her takımı yenebilecek oyun karakterlerinin olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"İlk yarıda daha fazla puan toplasaydık, hedefimiz üst sıralar diyebilirdik. Öncelikli hedefimiz ilk 10 sıra içinde yer almak. Ligin zor olduğunu biliyoruz ama kadro yapımızın buna uygun olduğunu düşünüyorum. Bunu başarabilecek bir kadro yapımız var, transferlerle beraber bulunduğumuz noktadan daha üstlere çıkmak istiyoruz. İkinci yarı daha zor geçecek." 

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