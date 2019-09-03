Chiellini yerine Merih Demiral
Giorgio Chiellini'nin ciddi sakatlığı Juventus'ta Merih Demiral için şans oldu. Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi kadrosunda yerini alırken Emre Can ve Mario Mandzukic listede yer almadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden biri olan Juventus, Devler Ligi kadrosunu açıkladı. Sahalardan en az 6 ay uzak kalması beklenen İtalyan savunmacı Giorgio Chiellini'nin adı listede bulunmazken, milli futbolcu Merih Demiral, Torino ekibinin Devler Ligi serüveninde yer alacak.
İşte Juventus'un 22 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosu
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