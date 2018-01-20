Chico'dan flaş Beşiktaş sözleri

Chico yaptığı açıklamada, ”Beşiktaş maçının zorluğunu biliyoruz. Rakibimiz ligin dev takımlarından biri. Taraftarlarımızın desteğiyle sahamızda oynuyoruz. Bu maçın istediğimiz gini sonuçlanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Alacağımız galibiyet bize moral, özgüven verecek” diye konuştu.

“Türk futboluna adapte oldum”

Öte yandan Sambacı, Türk futboluna alıştığını dile getirdi. 30 yaşındaki futbolcu, ”Türk futboluna ve geleneklerine çok iyi adapte olduğumu düşünüyorum. Ailem Türkiye’yi çok seviyor. Burada önemli başarılar elde edip daha büyük hedeflere koşmak istiyorum” açıklamasını yaptı.

Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Süper Lig 18.hafta maçı 21 Ocak Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Antalya Stadyumu’ndaki maçta hakem Halis Özkahya düdük çalacak. (Ajansspor)