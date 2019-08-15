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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.08.2019 - 01:47, Son Güncelleme:

Chelsea yine başaramadı

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Chelsea yine başaramadı

44. UEFA Süper Kupa'nın sahibi İngiltere'nin Liverpool takımı oldu. 

44. UEFA Süper Kupa'nın sahibi İngiltere'nin Liverpool takımı oldu. 

Vodafone Park'ta bir başka İngiliz ekibi Chelsea ile karşılaşan Liverpool, kupayı penaltı atışları sonunda kazanmayı başardı. Normal süresi 1-1, uzatma bölümü 2-2 biten mücadelede rakibine penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Liverpool, 4. kez kupayı müzesine götürdü. 
Kupayı 1977, 2001 ve 2005'te kazanan Liverpool, 2019'da da bu başarıyı bir kez daha yakaladı. 

Chelsea 3. kez kaybetti 

Kupayı sadece 1998'de kazanabilen Chelsea, 3. kez kupayı rakiplerine kaptırdı. 
2012'de Atletico Madrid ve 2013'te Bayern Münih'e mağlup olan Chelsea, 2019'da ise Liverpool karşısında kupayı yitirdi. 

Süper Kupa maçları 

Organizasyonda oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Yıl Maç Sonuç 
1973 Ajax-Milan 0-1, 6-0 
1975 Dinamo Kiev-Bayern Münih 1-0, 2-0 
1976 Anderlecht-Bayern Münih 1-2, 4-1 
1977 Liverpool-Hamburg 1-1, 6-0 
1978 Anderlecht-Liverpool 3-1, 1-2 
1979 Nottingham Forest-Barcelona 1-2, 1-0 
1980 Valencia-Nottingham Forest 1-2, 1-0 
1982 Aston Villa-Barcelona 0-1, 3-0 (uzatma) 
1983 Aberdeen-Hamburg 0-0, 2-0 
1984 Juventus-Liverpool 2-0 
1986 Steaua Bükreş-Dinamo Kiev 1-0 
1987 Porto-Ajax 1-0, 1-0 
1988 Mechelen-PSV Eindhoven 3-0, 0-1 
1989 Milan-Barcelona 1-1, 1-0 
1990 Milan-Sampdoria 1-1, 2-0 
1991 Manchester United-Kızılyıldız 1-0 
1992 Barcelona-Werder Bremen 1-1, 2-1 
1993 Parma-Milan 0-1, 2-0 (uzatma) 
1994 Milan-Arsenal 0-0, 2-0 
1995 Ajax-Real Zaragoza 1-1, 4-0 
1996 Juventus-Paris Saint Germain 6-1, 3-1 
1997 Barcelona-Borussia Dortmund 2-0, 1-1 
1998 Chelsea-Real Madrid 1-0 
1999 Lazio-Manchester United 1-0 
2000 Galatasaray-Real Madrid 2-1 (uzatma) 
2001 Liverpool-Bayern Münih 3-2 
2002 Real Madrid-Feyenoord 3-1 
2003 Milan-Porto 1-0 
2004 Valencia-Porto 2-1 
2005 Liverpool-CSKA Moskova 3-1 (uzatma) 
2006 Sevilla-Barcelona 3-0 
2007 Milan-Sevilla 3-1 
2008 Zenit-Manchester United 2-1 
2009 Barcelona-Shakhtar Donetsk 1-0 (uzatma) 
2010 Atletico Madrid-Inter 2-0 
2011 Barcelona-Porto 2-0 
2012 Atletico Madrid-Chelsea 4-1 
2013 Bayern Münih-Chelsea 2-2 (5-4 penaltılarla) 
2014 Real Madrid-Sevilla 2-0 
2015 Barcelona-Sevilla 5-4 (uzatma) 
2016 Real Madrid-Sevilla 3-2 (uzatma) 
2017 Real Madrid-Manchester United 2-1 
2018 Atletico Madrid-Real Madrid 4-2 
2019 Liverpool-Chelsea 2-2 (5-4 penaltılarla) 

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