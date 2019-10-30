Chelsea Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea -Manchester United maçı için geri sayım devam ediyor. Manchester United, İngiltere Lig Kupası’ın son 16 turunda Chelsea'yla karşı karşıya gelecek. Peki, Chelsea Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Chelsea ile Manchester United, İngiltere Lig Kupası çeyrek finaline yükselmek için mücadele edecek. 30 Ekim Çarşamba günü TSİ 23:05'te başlayacak müsabakayı hakem Paul Tierney yönetecek. Stamford Bridge'de oynanacak mücadele beIN Sports Max 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Caballero; James, Zouma, Tomori, Emerson; Jorginho, Mount, Kovacic, Pulisic, Hudson-Odoi, Batshuayi
Paul Popba, Eric Bailly, Timothy Fosu-Mensah, Axel Tuanzebe, Luke Shaw, Diogo Dalot, Nermanja Matic
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