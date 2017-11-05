Chelsea Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Chelsea Manchester United maçını takip etmek isteyen futbolseverler, mücadelenin yayınlandığı kanal bilgisini edinmek istiyor. İngiliz ve dünya futbolunun iki büyük kulübünün mücadeele edeceği Chelsea Manchester United maçı naklen yayınlanacak. Peki, Chelsea Manchester United maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? Mücadele öncesi bazı detaylar

CHELSEA MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'İn 11. haftasında Chelsea, Stanford Bridge Stadyumu'nda Manchester United ile mücadele edecek. 5 Kasım Pazar günü TSİ 19.30'da oynanacak olan karşılaşma, S Sport kanalından canlı izlenebilecek.

CHELSEA MANCHESTER UNİTED MAÇI ÖNCESİNDEN BAZI DETAYLAR

Chelsea, Premier Lig'de Manchester United'la oynadığı son 15 iç saha maçında sadece bir yenilgi aldı (9G 5B).



İki ekip arasındaki son maçı 2-0 kazanan Manchester United, Eylül 2011'den bu yana rakibini üst üste iki karşılaşmada yenemiyor.



Manchester United'ın Premier Lig tarihinde en çok yenildiği (17) ve en fazla gol yediği (66) takım Chelsea.



Geçen sezonun tamamında iki iç saha yenilgisi alan Chelsea, bu sezon şimdiden aynı sayıya ulaştı.



Manchester United, Jose Mourinho yönetiminde Avrupa dönüşü oynadığı sekiz deplasman maçının beşini kaybederken (3G), son üç dış saha maçından puansız ayrıldı.



Chelsea'nin başında Premier Lig'de çıktığı ilk 48 maçta 112 puan toplayan Antonio Conte, aynı süreçte 123 puan alan Jose Mourinho'nun gerisinde kaldı.



Bu sezon ligde maçların son 10 dakikalarında atılan gollerin %21'inde Manchester United'ın imzası var (10/47).



Manchester United formasıyla oyuna sonradan giren oyuncular toplam yedi gol ve dört asistlik katkı yaparken, iki kategoride de ligin zirvesinde yer alıyorlar.



Avrupa'nın beş büyük liginde son iki sezonda kalesini David De Gea'dan daha fazla gole kapatan bir kaleci yok (22 maç).