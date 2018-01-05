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Cenk Tosun'un imza töreni ertelendi!

Premier Lig ekiplerinden Everton'ın, 27 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Tosun için düzenleyeceği imza töreni ertelendi. NTV Spor'un haberine göre; milli futbolcunun sağlık kontrolleri devam ettiği için imza töreni ertelendi.

Hürriyet Haber
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Adı bir süredir Everton ile anılan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un transferi resmen gerçekleşti. Beşiktaş'ın yıldız golcüsü şu an Everton için sağlık kontrolünden geçiyor. Ancak Cenk, resmi işlemleri yetişmediği için Liverpool'la bu akşam oynanacak kupa maçında kadroda yer alamayacak.

26 yaşındaki oyuncunun ilk maçına ise 13 Ocak 2018'de Tottenham'la Wembley'de oynanacak zorlu deplasmanda çıkması bekleniyor.

Milli golcünün Everton'dan alacağı ücret de belli oldu. Cenk'in, Mavi-Beyazlılar'la 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi. Golcü oyuncunun alacağı ücret ise haftalık 125 bin Pound. (633.75 bin TL)

 Türkiye saati ile 20'de imza atması beklenen Cenk Tosun'un sağlık kontrolleri devam ettiği için imza töreni ertelendi.

 

Cenk Tosun'u Everton'a uçuran rakamlar

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