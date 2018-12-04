Cenk Tosun'un ilk 11 hasreti bitecek mi? Newcastle'ın iddaa oranı...
Merseyside derbisini son anda talihsiz bir golle kaybeden Everton, 'hafta içi' mesaisinde Newcastle'ı konuk ediyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- James McCarthy dışında takımda önemli bir eksik yok.
- Sıkışık fikstürde menajer Marco Silva'nin milli golcümüz Cenk Tosun'a 'yeniden' ilk 11'de görev verip vermeyeceği merak konusu...
- Rostayon sinyali veren Silva'nın Yerry Mina ve Bernard ikilisini dinlendirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Cenk de bu bağlamda Richarlison yerine kendini yeniden ilk 11'e atabilir.
- Sezona 'banko' olarak başlayan Cenk, 6. haftadan sonra kesik yedi, son 4 lig maçının 3'ünde süre bile alamadı.
Newcastle
- Matt Ritchie cezalı, uzun süredir sakat olan Florian Lejeune henüz iyileşmedi.
- Sakatlıklarını atlatan Paul Dummett ve Yoshinori Muto'nun hazır durumda olduğu ama kararın maç saati verileceği açıklandı. Ritchie'nin cezasında sol açıktan Jacob Murphy başlayabilir.
- Kaptan, stoper Jamaal Lascelles ilk 11'e dönüyor, Federico Fernandez ile savunma güvenliğini sağlayacaklar.
- Düşme hattının stresini yakından hissetseler de deplasmanda oynadıkları son 4 lig maçının 3'ünü kaybetmediler. (2 beraberlik - 1 galibiyet)
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