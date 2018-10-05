Cenk Tosun'lu Everton, Leicester deplasmanında! iddaa'da öne çıkan tercih ise...
Fulham maçında suskunluğunu bozan Cenk Tosun, seriye Leicester deplasmanında da devam edebilecek mi? Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'da öne çıkan tercihe göz atalım...
Leicester
- Jamie Vardy'nin hafif bir sakatlığı var ama oynamasına engel değil.
- Vardy'nin hücum partneri Iheanacho olacak. Demarai Gray ve Matty James'in sakatlıkları sürüyor.
- 96 doğumlu, Norwich'ten 25 milyon Euro'ya transfer edilen James Maddison da ilk 11'deki yerini almaya devam edecek. (7 maç - 3 gol - 2 asist)
- Andre Gomes ve James McCarthy sakat. Seamus Coleman ve Yerry Mina'nın durumları ise şüpheli.
- Sakatlığı geçtiği söylenen kaptan Phil Jagielka'nın ilk 11 başlaması beklenmiyor, savunmanın ortasında 'Keane & Zouma' ikilisi olacak.
- Geçtiğimiz hafta sonradan oyuna girip Fulham ağlarını havalandıran milli oyuncumuz Cenk Tosun'un, bu sefer ilk 11'de sahada olması bekleniyor. Tosun Paşa'ya Richarlison ve Walcott destek verecek.
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