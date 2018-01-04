Cenk Tosun'dan canlı yayında yardım istedi!

Huzeyfe Durmaz, Radyospor'a açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi...

Yönetim Kurulu’nu topladık ve yardım kampanyası yapacağız. Kulübü halka açtık ve herkesin Gaziantepspor’a yardımcı olmasını bekliyoruz. Çeşitli operatörlere başvuruda bulunduk. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm Türkiye’ye duyurmak istiyorum. Gaziantepspor’u ayakta tutabileceğimiz her desteğe tabii ki kanunlar çerçevesinde açığız. Biz Gaziantepspor’a Kulübü’nü ayakta tutmak için mücadele ediyoruz.

Gaziantepspor bir koca çınardır. Buradan çok kişiler yetişti. Ben buraya geldiğimde futbolcular duş alamıyordu, yemek yoktu, elektrik sıkıntısı vardı. Elektrik sıkıntısını da kendi paramı vererek giderdim. Takımı maça çıkardık. Gaziantep ve İstanbul’da çalmadığımız kapı kalmadı. Katar’a gittim. Al-Arabi takımıyla dostluk maçı düzenlemek istiyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Ocak ayı içinde temsili bir heyet gelecek. Onları davet ettik. Onlar da memnuniyetle karşıladılar. En kısa sürede gelecekler, haber bekliyoruz.

Gaziantepspor’un kapanması söz konusu değil. Bazı haberlerin kasıtlı yapıldığını düşünüyorum. Şu anda maddi imkansızlıklar var. Ben de çok zengin biri değilim. Kendime ait bir bütçem var. Gaziantepspor Türkiye’nin bir takımı. Son safhaya geldik. Ben kulüp kapatılıyor demedim. Kimse Gaziantepspor’u kapatamaz. Ben de dahil. Ben eğer görevimi yapamıyorsam başka biri gelir. Gaziantepspor, kötü düşmesin diye uğraş veriyoruz. Biz, Gaziantep halkının desteğini istedim.

Futbolcuların mevcut imkanlarını sağladığın zaman antrenmana çıkarlar, maçlara çıkarlar. Futbolcularımız da ellerinden gelen desteği veriyor. Antrenmana da çıktık. Bu beklenti ve umut içinde başladık. Bu yardımlar gelmezse yine tıkanmalar olacaktır. Gaziantepspor’a yardım ve el atmak önemli. Kaynak oluşturmak için gerekli desteği bekliyoruz.

Gaziantepspor taraftarlarının alış veriş yapabileceği mağazalarımızı tadilata soktuk. Siparişleri de geçeceğiz ve içini dolduracağız. Antep’in kuruluşundan bu yana şehit düşen kardeşlerimizin ismi formamızda olacak. Satış kampanyaları düzenleyeceğiz. Ama sadece bir yönetimle bu iş olmaz. Elbette bizim amacımız futbol oynatmak.

Cenk Tosun ile birebir konuşmam olmadı. Zaten kendisi de İngiltere’de. Daha önce cüzi bir yardımı olmuştu. O zaman görüşmüştük. Sadece Cenk’e değil, Gaziantepspor’un ekmeğini yiyen, maddi durumu iyi olan tüm isimleri yardıma davet ediyorum. Bizi Türkiye Futbol Federasyonu’ndan arayan soran kimse olmadı. Bizim bütün gelirlerimiz icra ve temlikli olduğu için hiçbir gelirimiz yok.