Cenk Tosun transferi imzalara kaldı

Bir süredir yıldız golcüyü yakından takip eden ingiliz kulübü, siyah beyazlılara 25 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve Beşiktaş yönetimine mavi-beyazlıların resmi teklifini ileten futbol direktörü Steve Walsh, siyah beyazlıların 20 milyon euro'luk bonservis bedelini az bulması üzerine düşünmek için süre istemişti.

Başkan Fikret Orman'ın fiyat konusunda geri adım atmaması karşısında eli kolu bağlanan Everton yönetimi, teknik direktör Sam Allardyce'ın da Cenk Tosun ısrarıyla 25 milyon euro'ya çıktı. Beşiktaş da bu rakama 'evet' dedi.

Tatil için eşiyle birlikte Londra'ya giden Cenk Tosun da kendisine yapılan yıllık 4 milyon euro'luk teklife olumlu yaklaştı ve everton'la anlaştı.

Cenk'in İstanbul'a dönmeden Londra üzerinden Liverpool'a geçerek kendisini 4.5 sezonluğuna mavi beyazlı renklere bağlayan imzayı birkaç gün içinde atması bekleniyor.

Beşiktaş'ın da çok kısa zaman içerisinde KAP bildirimini yaparak, transfere resmiyet kazandıracağı belirtildi.

Cenk'in transferi için bastıran ve milli forveti 13 Ocak'taki Tottenham deplasmanında kadroya almayı planlayan İngiliz ekibinin teknik direktörü Allardyce'ın yıldız oyuncunun fiziksel durumuna göre 11'de bile görev verebileceği kaydedildi.

Transferin resmileşmesi halinde Cenk, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu unvanıyla İngiltere'nin yolunu tutacak.