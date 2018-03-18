Cenk Tosun İstanbul'a geldi
İngiliz ekibi Everton'da forma giyen golcü futbolcu Cenk Tosun, A Milli Takım'ın kampına katılmak üzere İstanbul'a geldi.
Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan ve son 3 maçta attığı 4 golle İngiltere’de gündeme oturan Cenk Tosun, Beşiktaş maçını tribünden takip etti.
Beşiktaş’tan rekor transfer ücretiyle İngiltere’nin Everton takımına transfer olan ve son 3 maçta attığı 4 golle Ada’da gündeme oturan Cenk Tosun, milli maç için verilen ara nedeniyle Türkiye’ye geldi. Golcü futbolcu, Türkiye’ye gelir gelmez, Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada tribündeki yerini aldı.
Cenk Tosun maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin henüz bitmediğini ifade eden Cenk Tosun, "Bugün bir mağlubiyet aldık ama daha her şey bitmedi. Daha oynanacak çok maç var. Bugün kilit bir maçtı ama maalesef mağlubiyetle ayrıldık. Ben eski takım arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah bu sene de şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklar" dedi.
"PREMIER LİG'DE OYNAMAK BÜYÜK ZEVK"
Premier Lig'de forma buldukça gol yollarında etkili olmaya başlayan Tosun, "Çok güzel bir hava var. Gerçekten çok büyük zevk alıyorsunuz o ligde oynarken. En güzel statlarda en güzel sahalarda, en iyi takımlara karşı oynuyorsun. Gerçekten çok büyük zevk veriyor. İlk başlarda fizik anlamda biraz zorlandım ama daha iyi çalışıp kondisyonumu güçlendirdim. Şimdi daha iyi hissediyorum kendimi, daha rahat hissediyorum" ifadelerini kullandı.
"GÖNLÜM BEŞİKTAŞ'TAN YANA"
Sezon sonunda kim şampiyon olur sorusunu da cevaplayan Cenk, "Gönlümüz Beşiktaş'tan yana. İnşallah Beşiktaş şampiyon olur" şeklinde konuştu.
"HOCA BANA ÇOK GÜVENİYOR"
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce'nin kendisine güvendiğini ifade eden Cenk Tosun, "Hoca ile aramız çok iyi. Zaten o beni getirdi. Hoca istedi transferi. Çok güveniyor bana. Biraz koruma amaçlı bir kaç maç oynatmadı, fiziksel anlamda gelişmemi istediği için. Sonrasında idmanlarda görünce daha iyi hissettiğimi, o da zaten forma verdi" ifadelerini kullandı.
İKİNCİ YARIDA İLK YENİLGİ
Sezonun ikinci yarısına çok iyi bir başlangıç yapan ve 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak ikinci yarıdaki tek namağlup takım olan Beşiktaş’ın bu serisi Başakşehir karşısında bozuldu.
Medipol Başakşehir deplasmanında Elia’nın 27. dakikada attığı golle geriye düşen ve rakibinin son yarım saati 10 kişi oynamasına karşın gol bulamayarak sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, sezonun ikinci yarısındaki ilk yenilgisini aldı. İkinci yarıda oynadığı 8 lig maçında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak, bu periyottaki namağlup tek takım durumunda olan siyah-beyazlıların bu serisi de son buldu. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarından 9 puan çıkaran Şenol Güneş’in ekibi bu periyotta 4. sıradan 2. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlılar alınan bu sonuçla birlikte 2. sıradaki yerini de Başakşehir’e kaptırdı ve ikili averajda da rakibinin gerisinde kaldı.
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