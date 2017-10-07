Cenk Ergün alamadıkları 3 ismi açıkladı!

Fransa Ligi'ni yakından takip ettiklerini belirten Ergün, "Sadece Ligue 1 de değil, Ligue 2'yi de izliyoruz. İki gözlemcimiz bu iki ligi dikkatli bir şekilde inceliyor. Sizin eğitim sisteminiz mükemmel. Ayrıca Fransa Avrupa mantalitesine uygun futbolcular yetiştiriyor. Ginanelli Imbula, Ferland Mendy, Jordan Ferri gibi isimleri de transfer etmek istemiştik" dedi.

Birçok Türk gibi futbola aşık olduğunu ifade Galatasaray Sportif Direktörü, "Burada dinini bile değiştirebilirsin anca tuttuğun takıma asla değiştiremezsin" diye konuştu. (Ajansspor)