Cengiz Ünder'de flaş gelişme! Barcelona...
Resmi siteden yapılan açıklamaya göre milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in sakatlığı geçti.
Diego Perotti henüz iyileşmedi ama Camp Nou'daki maçı kaçıran milli gururumuz Cengiz Ünder'in maç kadrosuna alındığı açıklandı.
Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco; "Cengiz'in sağlığıyla bizzat ben ilgileneceğim. Barcelona maçı kadrosuna aldık, son ana kadar bekleyeceğiz. Lazio maçında kesinlikle sahada olmasını istiyorum." açıklamasını yaptı.
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