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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
17.08.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Cengiz Ünder, piyasa değerini 5'e katladı!

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Roma'nın 2023 yılına kadar sözleşme uzattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalyan ekibine geldiği günlerde 7.5 milyon Euro olan piyasa değerini gösterdiği başarı performansla 5'e katlayarak 35 milyon Euro'ya yükseltti.

Medipol Başakşehir'den iki sezon önce 15 milyon Euro'ya Serie A takımlarından Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, değerine değer katmaya devam ediyor. İtalyanların geçtiğimiz günlerde mukavelesini 2023 yılına kadar uzattığı Cengiz, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalmasına rağmen Avrupa'dan birçok kulübün de radarında yer alıyor.

İki sezonda değerini 5'e katladı
Roma'ya geldiği ilk dönemde (2017-2018) toplamda 32 maça çıkan genç oyuncu, takımına 8 gol, 2 asistlik katkı sağlamıştı. Yükselen grafiğini geride kalan sezonda da sürdüren milli futbolcu, rakip ağları 6 defa sarsarken, 11 golün de asistini yaptı. Cengiz'in bu başarılı performansı piyasa değerinin de yükselmesini sağladı. Transfermarkt verilerine göre, Cengiz Ünder'in İtalyan ekibine geldiği ilk dönemde 7.5 milyon Euro olan değeri şimdilerde ise tam 35 milyon Euro.

Roma'nın en değerli ikinci oyuncusu
Yetenekli futbolcu, aynı zamanda Roma'nın en değerli ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor. 40 milyon Euro ile zirvede yer alan Nicolo Zaniolo'yu, 35'er milyon Euro ile Cengiz ve Pellegrini takip ederken, Florenzi ve Cristante de 25'er milyon Euro ile bu isimlerin arkasında yer alıyor.

Cengiz Ünder, piyasa değerini 5e katladı

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Cengiz Ünder, piyasa değerini 5e katladı

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