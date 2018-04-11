Cengiz Ünder hızır gibi yetişti
Şampiyonlar Ligi’nde Roma’yı 34 yıl sonra yarı finale çıkartan golün asistini yapan Cengiz Ünder’e İtalyan medyası da övgüler yağdırdı. Corriere dello Sport, Cengiz Ünder için “Hızır gibi yetişti” ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLAR Ligi’nde ilk maçı 4-1 kaybeden Roma, evinde Barcelona’yı 3-0 yenerek 1984’ten sonra Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkarken milli futbolcumuz Cengiz Ünder de geceye damga vuran isimlerden biri oldu. Roma, 2-0 öndeyken sosyal meydada “Cengiz girer turu getirir” şeklinde mesajlar paylaşıldı. Evet, Cengiz girdi ve tur geldi.
Temsilcimiz gol atmasa da turu getiren Manolas’ın golünde asiste imza attı. İtalyan medyası da Cengiz Ünder’e büyük övgüler yağdırdı.
‘MÜKEMMEL BİR ORTA’
- CorrIere dello Sport, Cengiz Ünder için “Hızır gibi yetişti” ifadesini kullanırken, Corriere della Sera gazetesi de “Maça canlılık, tazelik ve 3-0’ın kornerini getirdi” ifadelerini kullandı.
Libero gazetesi, Manolas’ın golünde korner atışını kullanan Cengiz Ünder’in ortası için “3-0’ı getiren orta, saf büyüydü” derken, La Stampa da, asisti “Mükemmel orta” diye tanımladı. Il Giornale gazetesi de Cengiz Ünder’in tarihi maçta belirleyici bir rol oynadığını vurgulayarak, “3-0’ın korner vuruşu onun ayağından geldi” dedi.
Büyülü gecede gözyaşları
İTALYAN MEDYASI
· Corriere dello Sport: Roma efsanesi.
· Corriere della Sera: Efsanevi geri dönüş
· La Repubblica: Tarihi başarı.
· Il Messaggero: 34 yıldır beklenen büyülü gecede çocukların gözyaşları.
· La Gazzetta dello Sport: İmparatorluk.
· Tutto Sport: Harikasın Roma!
· İl Romanista: Romalıyım
İSPANYOL MEDYASI
· Mundo Deportivo: Roma’da düşüş.
· Sport: Mazareti yok! Başarısızlık...
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