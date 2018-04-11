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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
11.04.2018 - 22:47, Son Güncelleme:

Cengiz Ünder hızır gibi yetişti

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Cengiz Ünder hızır gibi yetişti

Şampiyonlar Ligi’nde Roma’yı 34 yıl sonra yarı finale çıkartan golün asistini yapan Cengiz Ünder’e İtalyan medyası da övgüler yağdırdı. Corriere dello Sport, Cengiz Ünder için “Hızır gibi yetişti” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR Ligi’nde ilk maçı 4-1 kaybeden Roma, evinde Barcelona’yı 3-0 yenerek 1984’ten sonra Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkarken milli futbolcumuz Cengiz Ünder de geceye damga vuran isimlerden biri oldu. Roma, 2-0 öndeyken sosyal meydada “Cengiz girer turu getirir” şeklinde mesajlar paylaşıldı. Evet, Cengiz girdi ve tur geldi.

Temsilcimiz gol atmasa da turu getiren Manolas’ın golünde asiste imza attı. İtalyan medyası da Cengiz Ünder’e büyük övgüler yağdırdı.

‘MÜKEMMEL BİR ORTA’

- CorrIere dello Sport, Cengiz Ünder için “Hızır gibi yetişti” ifadesini kullanırken, Corriere della Sera gazetesi de “Maça canlılık, tazelik ve 3-0’ın kornerini getirdi” ifadelerini kullandı.

Libero gazetesi, Manolas’ın golünde korner atışını kullanan Cengiz Ünder’in ortası için “3-0’ı getiren orta, saf büyüydü” derken, La Stampa da, asisti “Mükemmel orta” diye tanımladı. Il Giornale gazetesi de Cengiz Ünder’in tarihi maçta belirleyici bir rol oynadığını vurgulayarak, “3-0’ın korner vuruşu onun ayağından geldi” dedi.

Büyülü gecede gözyaşları

İTALYAN MEDYASI

· Corriere dello Sport: Roma efsanesi.

· Corriere della Sera: Efsanevi geri dönüş

· La Repubblica: Tarihi başarı.

· Il Messaggero: 34 yıldır beklenen büyülü gecede çocukların gözyaşları.

· La Gazzetta dello Sport: İmparatorluk.

· Tutto Sport: Harikasın Roma!

· İl Romanista: Romalıyım

İSPANYOL MEDYASI

· Mundo Deportivo: Roma’da düşüş.

· Sport: Mazareti yok! Başarısızlık...

 

 

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