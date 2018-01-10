« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>Cem İlkel, Avustralya Açık’ta elendi

Cem İlkel, Avustralya Açık’ta elendi

Avustralya Açık'ta tek erkekler birinci eleme turunda Cem İlkel, İtalyan rakibi Salvatore Caruso'ya 2-0 yenilerek elendi.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık elemelerinde ilk kez mücadele eden milli tenisçi Cem İlkel, İtalyan Caruso ile karşılaştı.

Dünya klasmanının 263. basamağındaki Cem İlkel ile 209. sırada yer alan Caruso arasında Melbourne Park'ta oynanan maçın ilk setini milli tenisçi 6-2 kaybetti.

İlk sete oranla ikinci sette daha başarılı bir oyun ortaya koymasına rağmen seti lehine çeviremeyerek 6-4 kaybeden Cem İlkel, maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

Bugün tek erkekler ilk tur karşılaşmaları ile başlayan Avustralya Açık eleme turu maçlarının tek kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, Başak Eraydın ve İpek Soylu'nun çekecekleri kuralara göre yarın korta çıkmaları bekleniyor.

2018 Avustralya Açık'ta eleme maçları 13 Ocak'a kadar sürecek. Turnuvada ana tablo karşılaşmaları ise 15-28 Ocak'ta oynanacak.

Tenis

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ