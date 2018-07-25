Celtic'te kritik eksikler, Rosenborg'da hoca yok! Son gelişmeler...
Bir önceki eleme turunda Alashkert'i zorlanmadan geçen Celtic, 6 gün önce hocasını kovan Rosenborg'u ağırlıyor. Son gelişmelere ve en çok oynanan iddaa tercihine göz atalım...
Celtic
- Hücumdaki etkili güç Moussa Dembele sakat, stoper Jozo Simunovic cezalı.
- Sağ bek Mikael Lustig (İsveç) takıma yeni katıldı, stoper alternatifi Dedryck Boyata (Belçika) tatilde.
- Forvet Leigh Griffiths, kanat oyuncusu Jonny Hayes ve stoper Marvin Compper iyileşmedi.
- Ofansif orta saha Tom Rogic (Avustralya) ve sağ bek Cristian Gamboa (Kosta Rika) 1 haftadır takımla birlikte.
- Menajer Brendan Rodgers eğer 3'lü savunma oynatacaksa "Hendry-Ajer-Tierney", 4'lü oynatacaksa sağ tarafta Gamboa'yı ya da 98 doğumlu Anthony Ralston'ı görebiliriz.
Rosenborg
- Bir önceki turda, Valur'a elenmenin eşiğine kadar geldiler, 90+4'te Nicklas Bendtner'in ayağından buldukları penaltı golüyle turu geçmeyi başardılar.
- Maçtan bir gün sonra, ani bir kararla, 4 yıldır takımın başında olan Kare Ingebrigtsen'i kovdular.
- Takımın başında, altyapı antrenörü Rini Coolen olacak.
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