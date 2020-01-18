Celta Vigo'dan Emre Mor transferi için cevap! Son dakika Galatasaray haberleri

Celta Vigo Sportif Direktörü Felipe Minambres, Galatasaray’a kiralanan Emre Mor hakkında konuştu.

İngiltere Championship takımları ile ismi geçen Emre Mor hakkında İspanyol basınına açıklamalarda bulunan Minambres, şu sözleri kullandı;

''Galatasaray ile Emre Mor hakkında konuşmadık. Eğer transferi isteyen İngiliz takımları varsa, oyuncunun hakları şu an Galatasaray’da. Bizim yapacağımız bir şey yok.''





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