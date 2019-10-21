''Cehenneme hoş geldin Real Madrid''
İspanyol basını, Real Madrid'in Galatasaray ile oynayacağı maça geniş yer ayırdı.
Spor Arena Dış Haber | İspanyollar, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı maça final gözüyle bakıyorlar.
Ülkenin önde gelen gazetelerinden Marca, manşetinde ''Bu bir final, Hazard!'' başlığını kullanırken Bale ve Modric'in yokluğunca Hazard'dan beklentinin arttığını vurguladı.
AS gazetesi ise ''Cehenneme hoş geldin Real Madrid!'' başlığıyla İspanyol ekibini İstanbul'da zorlu bir atmosferin beklediğini belirtti.
Grupta 1 puanı bulunan iki ekibin kritik mücadelesi Salı günü saat 22:00'de oynanacak.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle