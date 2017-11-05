Conte’yi gören var mı?

Malum ikili arasında buzlar bir türlü erimiyor. Mourinho bu kez zarif davranıp Conte’yi tebrik etmek için elini uzattı ancak o şampiyonluk turu atarcasına sahada gezinmeyi tercih etti.

Mourinho: Conte nerede? Maçtan sonra elini sıkmak için bekledim ancak kayboldu! Asistanlarıyla tokalaştım zaten benim için çok farklı değildi.

Conte: Önemli değil, maçı kazanmak önemliydi. Sen önce sahaya saygı göstermelisin.

Hiç kimseden korkmam!

West Ham’da Bilic dönemi bitti bitecek. Liverpool’a da kaybedince basın mensupları da boş durmadı; “Yönetimin aramaması için telefonunuzu kapatacak mısınız?” sorusunu yapıştırdı.

Bilic: Ben güçlü bir adamım, asla saklanmam. Olacaklarla yüzleşeceğim.

Cehennem donana kadar Tottenham!

Artık Tottenham denince akla ilk gelen isim Pochettino dersem abartmış olmam. Londra ekibine öyle bir istikrar ve ivme kazandırdı ki kendisi bile sonsuza dek kulüpte kalmaya razı gibi görünüyor.

Pochettino: Tottenham benim için dünyanın en önemli, en iyi kulübü. Bugün Tottenham menajerliğini herhangi bir yerdeki hiçbir işe değişmem.

Wenger daha da konuşur mu?

Ligde açık ara liderlik koltuğunda oturan Manchester City’e 3-1 yenilen Arsene Wenger uzunca bir süre tartışılacak bir laf attı ortaya. Mağlubiyeti değil City’nin liderliğini de hakemlere bağlayan Wenger’e Guardiola’dan net bir yanıt geldi.

Arsene Wenger: Manchester City, hakemlerden bu şekilde katkı almaya devam ederse, onları kimse durduramaz.

Guardiola: Penaltı penaltıydı. 3.gol ise ofsayttı ama daha iyi olan taraf bizdik, bu yüzden kazandık. Arsenal bazen Burnley deplasmanında 96.dakikada elle attığı golle kazanıyor, bazen de böyle oluyor.

Tam bir dinamit!

Klopp aldıkları West Ham galibiyeti sonrası maç analizi yerine Chamberlain’e övgüler yağdırmayı tercih etti. Hatta yetmedi dinamit yakıştırması bile yaptı.

Klopp: Chamberlain dinamit gibi. Oyuna girdiğinde, olabilecek en agresif şekilde oynayıp hemen etki ediyor. Aklı sürekli ileriye gitmekte.