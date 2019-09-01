Cedi Osman: Çok güzel bir takımız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriCedi Osman: Çok güzel bir takımız
GeriBasketbol Cedi Osman: Çok güzel bir takımız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Fatih SABOVİÇ
01.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Cedi Osman: Çok güzel bir takımız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cedi Osman: Çok güzel bir takımız

Çin’de düzenlenen Basketbol Dünya Kupası’nda A Milli Takım formasını sırtına geçirecek olan NBA ekibi Cleveland Cavaliers’ın yıldız oyuncusu Cedi Osman, Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu.

Basketbolun kendisi için hayat olduğunu belirten Cedi, “Kazanılacak her maçı kazanmak, yaşanacak her başarıyı yaşamak için var gücümle çalışıyorum” diye konuştu. İşte başarılı milli basketbolcumuzun sorularımıza verdiği samimi yanıtlar...

Terimizin son damlasına kadar...

Dünya Kupası için Türk halkına nasıl bir mesaj vermek istersin?

Çok güzel bir takımımız var. Güzel kelimesini bilerek kullandım. Her anlamda öyle. Müthiş bir arkadaşlık ortamı var. Hiçbir takımdan çekinmiyoruz. Çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Çıkıp  sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türk halkından isteğimiz her zaman yaptıkları gibi bize dualarıyla destek olmaları. Sahada terlerinin son damlasına kadar mücadele eden bir takım görecekler.

Basketbol benim hayatım

Kariyer hedefin neresi ve hangi seviye?

Basketbol benim için hayattır. ‘Hedefim bu, hedefim şu’ diye isimler koymuyorum; kazanılacak her maçı kazanmak için çalışıyorum. NBA’de iki sene boyunca gördüğüm şey; yıldızlar sadece çok yetenekli değiller, kariyerlerini de çok iyi yönetiyorlar. · Sence kazanmak ‘kafada’ mı başlıyor? Bizim Head&Shoulders’la çok uzun yıllara dayanan bir işbirliğimiz var. ‘Kazanmak kafada başlar’ motto’su benim karakterime de fazlasıyla uyuyor. Kafanızda kazanmadığınız hiçbir başarıyı gerçek hayatta elde edemezsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Cedi Osman: Çok güzel bir takımız
Ve Falcao Galatasaray'da!
Diagne gönderilirse Fernandes gelecek
İşte yeni golcü Stefano Okaka