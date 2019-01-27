Çaykur Rizespor'dan harika geri dönüş!
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, 1-0 geriye düştüğü maçta 10 kişi kalan rakibini 3-1 mağlup etti. Edin Cocalic'in 14. dakikada attığı golle konuk Akhisar, 1-0 öne geçti. 20. dakikada golü atan Edin Cocalic, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Akhisarspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan, 49. dakikada hakem Suat Arslanboğa tarafından tribüne gönderildi. Ev sahibi Rizespor, 70'de Melnjak ve 72'de Vedat'ın golleriyle 2-1 öne geçti. Karadeniz temsilcisi, Nakoulma'nın 82'de attığı golle skoru 3-1'e getirdi.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında son iki sırada bulunan Çaykur Rizespor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi.
Müsabakayı 3-1 kazanan Çaykur Rizespor, puanını 18'e çıkardı ve 15. sıraya yükseldi. Ege temsilcisi ise 17 puan ve averajla son sıraya geriledi.
Maçtan dakikalar:
15. dakikada Akhisarspor’un sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunu Josue kullanıyor. Josue'nin ortası ile ön direkte topla buluşan Edin Cocalic'in kafa vuruşu altıpas içerisinde bulunan Mykola Morozyuk'tan sekip Çaykur Rizespor ağları ile buluştu. 0-1
20. dakikada Akhisarspor yarı alanının ortalarında Samudio'ya sert müdahalede bulunan Cocalic'e hakem Suat Arslanboğa, VAR'dan destek alarak direkt kırmızı kart gösterdi.
23. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Mykola Morozyuk geçti. Morozyuk'un çektiği şut barajdan dönüyor.
30. dakikada Elvis Manu'nun pası ile ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Josue'nin çektiği şut kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
31. dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Aatif Chahechouhe geçti. Aatif'ın ortası arka direkte bulunan Saadane'den sekip oyun alanının dışına çıktı.
39. dakikada Aatif Chahechouhe'nin yerden pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Abdullah Durak'ın çektiği şut, Lopes'ten sekip kornere çıktı.
54. dakikada Melnjak'ın sol kanattan yaptığı orta ile ön direkte topla buluşan Aminu Umar'ın kafa vuruşu farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.
57. dakikada Çaykur Rizespor Moroziuk ile köşe vuruşu kullandı. Vedat’ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunu Fatih kurtardı.
63. dakikada Mykola Moroziuk'un sağ kanattan yaptığı ortaya Nakoulma yükseldi. Nakoulma'nın kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.
70. dakikada Nakoulma'nın pası ile sağ çaprazda topla buluşan Samudio, ortasını arka direkte bulunan Dario Melnjak'a yaptı. Melnjak'ın gelişine çektiği şut kaleci Fatih Öztürk'ün solundan ağlarla buluştu. 1-1
80.dakikada Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi'nin attığı golle 2-1 öne geçiyor. Morozyuk'un sağ kanattan yaptığı ortada Vedat Muriç, Caner Osmanpaşa'dan seken topu Fatih Öztürk'ün sağından ağlarla buluşturdu. 2-1
82. dakikada Aminu Umar'ın pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Prejuce Nakoulma'nın çektiği şut kaleci Fatih Öztürk'ün solundan filelere gitti. 3-1
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