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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
DHA
24.07.2018 - 10:52, Son Güncelleme:

Çaykur Rizespor’da yeni transferler çalışmaya başladı

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Çaykur Rizespor’da yeni transferler çalışmaya başladı

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Çaykur Rizespor, günde çift idmanla sürdürdüğü Slovenya kampını yapacağı 2 hazırlık maçıyla 29 Temmuzda sonlandıracak.

3’üncü etap kamp çalışmalarına Slovenya'da devam eden yeşil-mavili ekibe yeni transferler de dahil oldu.

Sabah antrenmanında takımdan ayrı kondisyon ve dayanıklılık çalışan yeni transferler Samir Ujkani ve Armand Mohammed Traore, daha sonra takımla beraber çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde 90 dakika süren antrenman; koordinasyon hareketleri ile başladı, istasyon ve şut çalışması, dayanıklılık koşusu, çift kale maç ve açma germe ile sona erdi.

Yurt dışı kampının ilk hazırlık maçında Hırvatistan ekibi NK İstra'yı 3-0 yenen Çaykur Rizespor; iki hazırlık maçı daha yapmayı planlıyor. 25 Temmuzda TSİ ile 19.00da Avusturya Ekibi FC Red Bull Salzburg, 28 Temmuzda saat 18.00de Suudi Arabistan Ekibi Al Shabab Saudi FC ile Lesce Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacak.

29 Temmuz Pazar günü Türkiye'ye geri dönecek olan yeşil mavili ekip, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1’inci haftasında evinde karşılaşacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına Rize'de devam edecek.

Bu arada Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Şubesi Sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu; Slovenya Futbol Federasyonu'na nezaket ziyaretinde bulundu.Federasyon başkanı Radenko Mijatovic ile bir süre sohbet eden Zehiroğlu, Çaykur çayı ve Rizespor forması hediye etti.

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